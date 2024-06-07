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Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина
Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина
Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T11:22
2024-06-07T11:25
россия
новости
происшествия
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.У мужчины множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, у его жены - множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки. Бригадами скорой их доставили в Валуйскую ЦРБ вся необходимая медицинская помощь оказывается. Накануне в Шебекино ВСУ с помощью дронов атаковали служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали 3 человека. До этого в селе Головчино Белгородской области боевики нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. Ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людейВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко
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россия, новости, происшествия, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина

Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в белгородском селе Новопетровка

11:22 07.06.2024 (обновлено: 11:25 07.06.2024)
 
© МЧС Республики КрымСпасатели МЧС и скорая на месте ДТП
Спасатели МЧС и скорая на месте ДТП
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"ВСУ нанесли очередной террористический удар. Дрон-камикадзе атаковал выезжающий из села Новопетровка Валуйского округа автомобиль. В момент атаки в нем находилась семья из трех человек - супруги и их дочь. Случилось самое страшное - погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи", - сообщил он.
У мужчины множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, у его жены - множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки. Бригадами скорой их доставили в Валуйскую ЦРБ вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Накануне в Шебекино ВСУ с помощью дронов атаковали служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали 3 человека. До этого в селе Головчино Белгородской области боевики нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. Ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун.
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РоссияНовостиПроисшествияБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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