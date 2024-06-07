https://crimea.ria.ru/20240607/-dron-kamikadze-atakoval-mashinu-s-semey-pod-belgorodom---pogibla-zhenschina-1137930683.html

Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина

Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина

Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T11:22

2024-06-07T11:22

2024-06-07T11:25

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белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.У мужчины множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, у его жены - множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки. Бригадами скорой их доставили в Валуйскую ЦРБ вся необходимая медицинская помощь оказывается. Накануне в Шебекино ВСУ с помощью дронов атаковали служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали 3 человека. До этого в селе Головчино Белгородской области боевики нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. Ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людейВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, происшествия, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу