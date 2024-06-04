https://crimea.ria.ru/20240604/vsu-atakovali-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti-est-postradavshie-1137854034.html

ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие

ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.06.2024

ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на служебный автобус в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T22:37

2024-06-04T22:37

2024-06-04T22:42

вячеслав гладков

новости

происшествия

белгородская область

автобус

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на служебный автобус в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, одна женщина получила осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, вторая – осколочное ранение правого бедра. На скорой их госпитализировали в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая покинула место происшествия. Однако, добравшись домой, она почувствовала себя хуже.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. У автобуса пробита крыша и повреждено остекление. На месте работают оперативные службы.Во вторник в селе Головчино Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. Ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района НечипоренкоПрямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, происшествия, белгородская область, автобус, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу