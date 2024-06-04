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ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.06.2024
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие
Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на служебный автобус в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T22:37
2024-06-04T22:37
2024-06-04T22:42
вячеслав гладков
новости
происшествия
белгородская область
автобус
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на служебный автобус в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, одна женщина получила осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, вторая – осколочное ранение правого бедра. На скорой их госпитализировали в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая покинула место происшествия. Однако, добравшись домой, она почувствовала себя хуже.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. У автобуса пробита крыша и повреждено остекление. На месте работают оперативные службы.Во вторник в селе Головчино Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. Ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района НечипоренкоПрямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вячеслав гладков, новости, происшествия, белгородская область, автобус, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие
Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на автобус в Шебекино Белгородской области
22:37 04.06.2024 (обновлено: 22:42 04.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на служебный автобус в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали 3 человека", – говорится в сообщении.
По информации губернатора, одна женщина получила осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, вторая – осколочное ранение правого бедра. На скорой их госпитализировали в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая покинула место происшествия. Однако, добравшись домой, она почувствовала себя хуже.
"По предварительной информации, у нее сотрясение головного мозга и контузия. Бригадой скорой женщина доставлена в больницу №2 города Белгорода", – добавил губернатор.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. У автобуса пробита крыша и повреждено остекление. На месте работают оперативные службы.
Во вторник в селе Головчино Белгородской области ВСУ нанесли удар
дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. Ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун.
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