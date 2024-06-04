Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240604/vsu-atakovali-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti-est-postradavshie-1137854034.html
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.06.2024
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие
Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на служебный автобус в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T22:37
2024-06-04T22:42
вячеслав гладков
новости
происшествия
белгородская область
автобус
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137854150_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_0f3b6fa1da231c4b39a2c52218bc78dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на служебный автобус в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, одна женщина получила осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, вторая – осколочное ранение правого бедра. На скорой их госпитализировали в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая покинула место происшествия. Однако, добравшись домой, она почувствовала себя хуже.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. У автобуса пробита крыша и повреждено остекление. На месте работают оперативные службы.Во вторник в селе Головчино Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. Ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района НечипоренкоПрямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137854150_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c24726108fa7a814facb1cef9df44f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, происшествия, белгородская область, автобус, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на автобус в Шебекино Белгородской области

22:37 04.06.2024 (обновлено: 22:42 04.06.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ атаковали автобус в Белгородской области
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на служебный автобус в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали 3 человека", – говорится в сообщении.

По информации губернатора, одна женщина получила осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, вторая – осколочное ранение правого бедра. На скорой их госпитализировали в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая покинула место происшествия. Однако, добравшись домой, она почувствовала себя хуже.

"По предварительной информации, у нее сотрясение головного мозга и контузия. Бригадой скорой женщина доставлена в больницу №2 города Белгорода", – добавил губернатор.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. У автобуса пробита крыша и повреждено остекление. На месте работают оперативные службы.
Во вторник в селе Головчино Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном по зданию штаба по восстановлению жилья. Ранения получили два человека, один из которых – замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"
ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко
Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
 
Вячеслав ГладковНовостиПроисшествияБелгородская областьАвтобусБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Главное за день: 4 июня
22:37ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие
22:24Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей
22:03Главные новости Крыма: 4 июня
21:47Народ на Украине скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт
21:31Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль
21:10Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК
21:01На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра
20:53В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены
20:3216 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани
20:14Путина ждут в "Артеке"
19:44В Севастополе пострадавшим от обстрелов ВСУ выплатят более 3 млн рублей
19:28США никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России – Белый дом
19:10Клещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рисках
18:54Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе Крыма
18:31Загореть и не сгореть: рекомендации врача
18:07Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь
17:40В Ростове засуха – введен режим повышенной готовности
17:24ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей
17:10В Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку
Лента новостейМолния