https://crimea.ria.ru/20240606/dron-kamikadze-atakoval-administratsiyu-grayvorona-ranen-sotrudnik-1137903954.html

Дрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудник

Дрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудник - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Дрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудник

В Белгородской области ВСУ атаковали здание администрации Грайворонского городского округа. Пострадал сотрудник. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T12:41

2024-06-06T12:41

2024-06-06T12:41

белгородская область

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Белгородской области ВСУ атаковали здание администрации Грайворонского городского округа. Пострадал сотрудник. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, мужчина получил контузию. Коллеги доставили его в Грайворонскую центральную районную больницу.В самом здании администрации и в котельной выбиты окна. Также осколками посечены два автомобиля. На месте работают оперативные службы.2 июня в результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко, а также ранены трое чиновников.В четверг утром стало известно о возгорании на нефтебазе на территории Старооскольского городского округа Белгородской области. ВСУ атаковали ее при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшиеВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости