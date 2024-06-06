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Дрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудник
Дрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудник - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Дрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудник
В Белгородской области ВСУ атаковали здание администрации Грайворонского городского округа. Пострадал сотрудник. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T12:41
2024-06-06T12:41
2024-06-06T12:41
белгородская область
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Белгородской области ВСУ атаковали здание администрации Грайворонского городского округа. Пострадал сотрудник. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, мужчина получил контузию. Коллеги доставили его в Грайворонскую центральную районную больницу.В самом здании администрации и в котельной выбиты окна. Также осколками посечены два автомобиля. На месте работают оперативные службы.2 июня в результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко, а также ранены трое чиновников.В четверг утром стало известно о возгорании на нефтебазе на территории Старооскольского городского округа Белгородской области. ВСУ атаковали ее при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшиеВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами "Ольха"ЧП в Белгородской области: погиб секретарь Совбеза района Нечипоренко
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости
Дрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудник
Сотрудник администрации Грайворона получил контузию при атаке дрона-камикадзе ВСУ