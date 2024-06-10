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ВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточен
ВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточен - РИА Новости Крым, 10.06.2024
ВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточен
Мужчина и две женщины получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T09:37
2024-06-10T09:37
2024-06-10T09:37
белгородская область
атака всу на белгород
россия
вячеслав гладков
обстрелы всу
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Мужчина и две женщины получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По словам губернатора, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.Кроме того, в результате вражеской атаки повреждены линии электропередачи, частично отключено электроснабжение в городе Шебекино, в селах Нежеголь и Ржевка.На месте работают оперативные службы.Накануне трое бойцов самообороны Белгородской области были ранены в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ. Также в воскресенье два человека получили ранения в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на Петровский район Донецка. Кроме того, при обстреле ВСУ поселка Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области убит мирный житель, ранена женщина и разрушены два дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеРакетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены домаВ Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской области
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белгородская область, атака всу на белгород, россия, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, новости
ВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточен
Три человека получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на Шебекино – Гладков