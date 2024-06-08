В Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской области
Пострадавших в результате теракта в Херсонской области привезли на лечение в Крым
23:16 08.06.2024 (обновлено: 23:34 08.06.2024)
© РИА Новости КрымСкорая помощь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пострадавших в результате теракта в Херсонской области отправили на лечение в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев.
"Нескольких пострадавших уже отправили в Крым для дальнейшего лечения. Одна девушка остается в тяжелом состоянии под наблюдением херсонских врачей. Спасибо врачам, состояние тяжелых удалось за ночь стабилизировать, - добавил Сергей Георгиев. - Вопрос оказания медпомощи держу на контроле. На связи с руководством района. Решается вопрос погребения погибших".
По его словам, удар наносили дважды. Перед вторым ударом была разведка с помощью БПЛА, то есть те, кто отдавал приказ о нанесении удара знал, что там исключительно гражданские, в том числе дети.
"Удар по селу Садовому Голопристанского района - это ни что иное как очередной акт терроризма в отношении жителей левобережья Херсонской области. В Садовом нет никаких военных подразделений", - рассказал Георгиев.
7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.
7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.
Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вчера, 11:15В ЛНР 8 июня объявлен траур