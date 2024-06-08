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В Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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В Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской области
В Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской области
Пострадавших в результате теракта в Херсонской области отправили на лечение в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил омбудсмен Херсонской области Сергей... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T23:16
2024-06-08T23:34
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
сергей георгиев
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пострадавших в результате теракта в Херсонской области отправили на лечение в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев."Нескольких пострадавших уже отправили в Крым для дальнейшего лечения. Одна девушка остается в тяжелом состоянии под наблюдением херсонских врачей. Спасибо врачам, состояние тяжелых удалось за ночь стабилизировать, - добавил Сергей Георгиев. - Вопрос оказания медпомощи держу на контроле. На связи с руководством района. Решается вопрос погребения погибших".По его словам, удар наносили дважды. Перед вторым ударом была разведка с помощью БПЛА, то есть те, кто отдавал приказ о нанесении удара знал, что там исключительно гражданские, в том числе дети."Удар по селу Садовому Голопристанского района - это ни что иное как очередной акт терроризма в отношении жителей левобережья Херсонской области. В Садовом нет никаких военных подразделений", - рассказал Георгиев.7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человекВ Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом
https://crimea.ria.ru/20240608/v-lnr-8-iyunya-obyavlen-traur-1137957773.html
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херсонская область, сергей георгиев, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, крым
В Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской области

Пострадавших в результате теракта в Херсонской области привезли на лечение в Крым

23:16 08.06.2024 (обновлено: 23:34 08.06.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пострадавших в результате теракта в Херсонской области отправили на лечение в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев.
"Нескольких пострадавших уже отправили в Крым для дальнейшего лечения. Одна девушка остается в тяжелом состоянии под наблюдением херсонских врачей. Спасибо врачам, состояние тяжелых удалось за ночь стабилизировать, - добавил Сергей Георгиев. - Вопрос оказания медпомощи держу на контроле. На связи с руководством района. Решается вопрос погребения погибших".
По его словам, удар наносили дважды. Перед вторым ударом была разведка с помощью БПЛА, то есть те, кто отдавал приказ о нанесении удара знал, что там исключительно гражданские, в том числе дети.
"Удар по селу Садовому Голопристанского района - это ни что иное как очередной акт терроризма в отношении жителей левобережья Херсонской области. В Садовом нет никаких военных подразделений", - рассказал Георгиев.

7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.
Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.
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