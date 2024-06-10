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Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области
Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ города Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T09:54
2024-06-10T09:54
пологи
обстрелы всу
запорожская область
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ города Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, под разрушительный удар со стороны украинских боевиков на этот раз попал частный сектор.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, отметив, что им сбудет оказана помощь.По словам Балицкого, на месте разрушений продолжают работу оперативные службы – идет ликвидация последствий обстрела.Также накануне, 9 июня, в результате ракетного удара ВСУ по Херсонщине погиб молодой человек. А в Белгородской области три человека ранены при атаке украинского дрона на бойцов самообороны. Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей
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пологи
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пологи, обстрелы всу, запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области

Женщина погибла при обстреле ВСУ города Пологи Запорожской области – Балицкий

09:54 10.06.2024
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия обстрела ВСУ города Пологи Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ города Пологи Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ города Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, под разрушительный удар со стороны украинских боевиков на этот раз попал частный сектор.
"От полученных ранений погибла женщина 1963 года рождения, разрушено домовладение", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, отметив, что им сбудет оказана помощь.
По словам Балицкого, на месте разрушений продолжают работу оперативные службы – идет ликвидация последствий обстрела.
Также накануне, 9 июня, в результате ракетного удара ВСУ по Херсонщине погиб молодой человек. А в Белгородской области три человека ранены при атаке украинского дрона на бойцов самообороны.
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ПологиОбстрелы ВСУЗапорожская областьЕвгений БалицкийВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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