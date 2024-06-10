https://crimea.ria.ru/20240610/zhenschina-pogibla-v-rezultate-obstrela-vsu-goroda-v-zaporozhskoy-oblasti-1137985227.html

Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области

Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области

Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ города Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T09:54

2024-06-10T09:54

2024-06-10T09:54

пологи

обстрелы всу

запорожская область

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ города Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, под разрушительный удар со стороны украинских боевиков на этот раз попал частный сектор.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, отметив, что им сбудет оказана помощь.По словам Балицкого, на месте разрушений продолжают работу оперативные службы – идет ликвидация последствий обстрела.Также накануне, 9 июня, в результате ракетного удара ВСУ по Херсонщине погиб молодой человек. А в Белгородской области три человека ранены при атаке украинского дрона на бойцов самообороны. Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе атаковал машину с семьей под Белгородом - погибла женщина ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей

https://crimea.ria.ru/20240610/vsu-atakovali-shebekino--raneny-tri-cheloveka-gorod-chastichno-obestochen-1137984904.html

пологи

запорожская область

новые регионы россии

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пологи, обстрелы всу, запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости