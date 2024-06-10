https://crimea.ria.ru/20240610/chetyre-cheloveka-podorvalis-na-mine-v-shebekino-1137995419.html

Четыре человека подорвались на мине в Шебекино

Четыре человека подорвались на мине в Шебекино - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Четыре человека подорвались на мине в Шебекино

В Шебекино на мине подорвались четыре человека. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T14:29

2024-06-10T14:29

2024-06-10T14:52

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115238_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_e1f1b57eb05a3cc1e9d23f5fb1bf3139.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Шебекино на мине подорвались четыре человека. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24".Кроме того, одного из бойцов самообороны с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу № 2 в Белгород. Двоим бойцам оказали медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно, добавил Гладков.Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.2 июня в Корочанском районе Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко. Кроме того, по информации Гладкова, ранения получили глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, глава Шляховского сельского поселения Шевляков Игорь. Читайте также на РИА Новости Крым:Оператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской областиПри обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналистыВ зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков