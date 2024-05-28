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Оператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской области

Оператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской области - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Оператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской области

Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила ведущая в эфире... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T13:06

2024-05-28T13:06

2024-05-28T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила ведущая в эфире телеканала "Россия 24".Как сообщается в репортаже на телеканале "Россия 24", в ходе подрыва ранения получил оператор ВГТРК Пушин, осколки попали в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.Читайте также на РИА Новости Крым:Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис МаксудовПри обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналистыВ зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, журналистика, происшествия, харьковская область