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Оператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской области
Оператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской области - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Оператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской области
Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила ведущая в эфире... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T13:06
2024-05-28T13:06
2024-05-28T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила ведущая в эфире телеканала "Россия 24".Как сообщается в репортаже на телеканале "Россия 24", в ходе подрыва ранения получил оператор ВГТРК Пушин, осколки попали в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.Читайте также на РИА Новости Крым:Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис МаксудовПри обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналистыВ зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
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новости, журналистика, происшествия, харьковская область
Оператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской области
Оператора ВГТРК ранили во время съемок сюжета в Харьковской области – "Россия 24"
13:06 28.05.2024 (обновлено: 13:12 28.05.2024)