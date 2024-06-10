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Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку
Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку
Два мирных жителя пострадали при очередном обстреле Каховки боевиками ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T19:39
2024-06-10T19:39
2024-06-10T19:40
каховка
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Два мирных жителя пострадали при очередном обстреле Каховки боевиками ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, среди пострадавших – 72-летний пенсионер. Мужчина получил травмы конечностей.Ранее в понедельник ВСУ ударили по общественной приемной городской администрации Каховки, еще несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Пострадал один мирный житель.Также в понедельник в Белгородской области три бойца самообороны и журналист подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены домаВ Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской областиДело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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каховка, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, новости
Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ по Каховке – Сальдо
19:39 10.06.2024 (обновлено: 19:40 10.06.2024)