https://crimea.ria.ru/20240610/dva-cheloveka-raneny-pri-povtornoy-atake-vsu-na-kakhovku-1138006901.html

Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку

Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку

Два мирных жителя пострадали при очередном обстреле Каховки боевиками ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T19:39

2024-06-10T19:39

2024-06-10T19:40

каховка

обстрелы всу

происшествия

владимир сальдо

херсонская область

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Два мирных жителя пострадали при очередном обстреле Каховки боевиками ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, среди пострадавших – 72-летний пенсионер. Мужчина получил травмы конечностей.Ранее в понедельник ВСУ ударили по общественной приемной городской администрации Каховки, еще несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Пострадал один мирный житель.Также в понедельник в Белгородской области три бойца самообороны и журналист подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены домаВ Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской областиДело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области

каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховка, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, новости