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Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара киевскими боевиками по селу Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T11:20
2024-06-08T11:20
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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закон и право
теракт
происшествия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара киевскими боевиками по селу Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение в рамках расследования уголовного дела оперативно и поименно установить всех лиц, которые отдавали заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил.7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человекВ Херсонской области осужден украинский шпионГорит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, теракт, происшествия, новые регионы россии, новости
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области

Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела магазина в селе Херсонской области - СК

11:20 08.06.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо19 человек погибли при обстреле Херсонской области
19 человек погибли при обстреле Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара киевскими боевиками по селу Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.
"По поручению председателя Следственного комитета России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по факту совершения киевскими боевиками террористического акта в Херсонской области", - сказано в сообщении.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение в рамках расследования уголовного дела оперативно и поименно установить всех лиц, которые отдавали заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил.
"Все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание", - подчеркнули в ведомстве.
7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.
Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Закон и правоТерактПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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