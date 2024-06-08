https://crimea.ria.ru/20240608/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-ataki-vsu-na-sadovoe-khersonskoy-oblasti-1137957919.html

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара киевскими боевиками по селу Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ. РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T11:20

2024-06-08T11:20

2024-06-08T11:20

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

закон и право

теракт

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара киевскими боевиками по селу Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение в рамках расследования уголовного дела оперативно и поименно установить всех лиц, которые отдавали заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил.7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человекВ Херсонской области осужден украинский шпионГорит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, теракт, происшествия, новые регионы россии, новости