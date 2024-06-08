Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области
Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела магазина в селе Херсонской области - СК
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо19 человек погибли при обстреле Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара киевскими боевиками по селу Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.
"По поручению председателя Следственного комитета России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по факту совершения киевскими боевиками террористического акта в Херсонской области", - сказано в сообщении.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение в рамках расследования уголовного дела оперативно и поименно установить всех лиц, которые отдавали заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил.
"Все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание", - подчеркнули в ведомстве.
7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.
Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.
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