https://crimea.ria.ru/20240603/tri-cheloveka-raneny-i-odin-pogib-pod-ukrainskimi-obstrelami-v-dnr-1137821497.html

Три человека ранены и один погиб под украинскими обстрелами в ДНР

Три человека ранены и один погиб под украинскими обстрелами в ДНР - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Три человека ранены и один погиб под украинскими обстрелами в ДНР

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины Донецка, Горловки и Макеевки. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T21:07

2024-06-03T21:07

2024-06-03T21:07

денис пушилин

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

донецкая народная республика (днр)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918656_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_92c09d7cc9b0e36ae86f2ed90cf10410.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины Донецка, Горловки и Макеевки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В Никитовском районе Горловки при обстреле с применением ствольной артиллерии кассетного типа погибла 57-летняя женщина.Кроме того, в результате атаки противника по Петровскому району Донецка ранена женщина 1967 года рождения. Боеприпасом, сброшенным с украинского беспилотника, в этом же районе пострадала женщина 1966 года рождения. А Центрально-Городском районе Макеевки ранена женщина 1956 года рождения.В микрорайоне Солнечном Горловки (Калининский район) был совершен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на территорию детского сада №87. ВОП не сдетонировал, на место происшествия приехали спасатели МЧС, добавил Пушилин. А в Докучаевске сброшенным с беспилотника взрывоопасным предметом поврежден объект гражданской инфраструктуры.Всего за сутки зафиксировано 24 обстрела со стороны ВФУ, выпущено 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, калибром 155 мм и ударные беспилотники.31 мая пять мирных жителей Донецка погибли, еще трое получили ранения в результате артиллерийских обстрелов города со стороны украинских боевиков.24 мая три человека пострадали в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое мужчин.Днем ранее в результате массированного обстрела Горловки один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения. 21 мая мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими формированиями, еще четыре человека получили ранения. 20 мая пятеро ранены при ударе ВСУ ракетой JROF-М по Макеевке, еще один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на Донецк. 17 мая восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по МакеевкеПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, донецкая народная республика (днр), новости