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Под Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненый - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Под Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненый
Под Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненый - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Под Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненый
Вечером в среду украинские боевики атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе. В результате пострадал мирный житель, сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T20:18
2024-06-12T20:12
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
новости
вячеслав гладков
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду украинские боевики атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе. В результате пострадал мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Под вражеским огнем оказались села Головчино, Безымено, а также поселок Совхозный.Кроме того, в поселке Совхозный после атаки дрона-камикадзе полностью сгорел частный дом. Еще один беспилотник пробил крышу второго дома. В Безымено под ударом оказались припаркованные рядом с жилыми домами гражданские автомобили. "Также в округе повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются жители сел Антоновка, Головчино, Луговка и хутора Масычево", - добавил глава области.Днем 12 июня при обстреле Шебекино пострадала женщина, взрывной волной выбило окна в частных домах и многоэтажке. В ночь на среду в Шебекино в результате прямого попадания снаряда РСЗО в квартиру погиб мужчина и ранены еще трое жильцов.Кроме того, по данным Гладкова, на приграничье области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в ДонецкеПри атаке ВСУ на Каховку есть раненныйРакетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, новости, вячеслав гладков, общество
Под Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненый

В Белгородской области после атаки дронов-камикадзе ВСУ ранен мирный житель и сгорел дом

20:18 12.06.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду украинские боевики атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе. В результате пострадал мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Под вражеским огнем оказались села Головчино, Безымено, а также поселок Совхозный.
"В селе Головчино в результате атаки беспилотника пострадал один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram.
Кроме того, в поселке Совхозный после атаки дрона-камикадзе полностью сгорел частный дом. Еще один беспилотник пробил крышу второго дома.
В Безымено под ударом оказались припаркованные рядом с жилыми домами гражданские автомобили.
"Также в округе повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются жители сел Антоновка, Головчино, Луговка и хутора Масычево", - добавил глава области.
Днем 12 июня при обстреле Шебекино пострадала женщина, взрывной волной выбило окна в частных домах и многоэтажке. В ночь на среду в Шебекино в результате прямого попадания снаряда РСЗО в квартиру погиб мужчина и ранены еще трое жильцов.
Кроме того, по данным Гладкова, на приграничье области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияОбстрелы ВСУНовостиВячеслав ГладковОбщество
 
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