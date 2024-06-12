https://crimea.ria.ru/20240612/pod-belgorodom-posle-ataki-drona-kamikadze-sgorel-dom--est-ranenyy-1138064175.html

Под Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненый

Под Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненый - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Под Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненый

Вечером в среду украинские боевики атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе. В результате пострадал мирный житель, сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T20:18

2024-06-12T20:18

2024-06-12T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду украинские боевики атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе. В результате пострадал мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Под вражеским огнем оказались села Головчино, Безымено, а также поселок Совхозный.Кроме того, в поселке Совхозный после атаки дрона-камикадзе полностью сгорел частный дом. Еще один беспилотник пробил крышу второго дома. В Безымено под ударом оказались припаркованные рядом с жилыми домами гражданские автомобили. "Также в округе повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются жители сел Антоновка, Головчино, Луговка и хутора Масычево", - добавил глава области.Днем 12 июня при обстреле Шебекино пострадала женщина, взрывной волной выбило окна в частных домах и многоэтажке. В ночь на среду в Шебекино в результате прямого попадания снаряда РСЗО в квартиру погиб мужчина и ранены еще трое жильцов.Кроме того, по данным Гладкова, на приграничье области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в ДонецкеПри атаке ВСУ на Каховку есть раненныйРакетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки

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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, новости, вячеслав гладков, общество