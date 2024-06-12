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Новый удар по Шебекино: ранена женщина

Новый удар по Шебекино: ранена женщина - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Новый удар по Шебекино: ранена женщина

Мирная жительница пострадала при очередной атаке украинских боевиков по Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T11:49

2024-06-12T11:49

2024-06-12T11:53

белгородская область

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Мирная жительница пострадала при очередной атаке украинских боевиков по Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, в городе повреждены четыре частных жилых дома – в зданиях выбиты окна, посечены фасады и крыши. В двух многоэтажках взрывной волной вынесло окна, есть повреждения на линии газоснабжения. Также осколками посечены девять гражданских машин. В ночь на среду в Шебекино в результате прямого попадания снаряда РСЗО в квартиру погиб мужчина и ранены еще трое жильцов. Кроме того, по данным главы области, на приграничье обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. В ближайшее время среди населения распространят видеоролики с подробным описанием и изображением опасных находок.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в ШебекиноВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской областиРаненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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