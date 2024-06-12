https://crimea.ria.ru/20240612/vsu-razbrosali-protivopekhotnye-miny-u-granits-belgorodskoy-oblasti-1138047497.html

ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области

ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.06.2024

ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области

У границ Белгородской области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. Об этом в среду предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T07:20

2024-06-12T07:20

2024-06-12T07:33

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

мины

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. У границ Белгородской области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. Об этом в среду предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он заверил, что в ближайшее время среди населения распространят видеоролики с подробным описанием и изображением опасных находок. "Самое главное, если видите что-то похожее на военные снаряды – не приближайтесь. Сразу вызывайте полицию или другие специальные службы". обратился глава области к жителям.В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.Ранее противопехотные мины "Лепесток" боевики разбрасывали по улицам Донецка. В результате погибли и пострадали мирные жители. В конце апреля работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных минВ Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, мины, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости