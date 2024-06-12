Рейтинг@Mail.ru
ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240612/vsu-razbrosali-protivopekhotnye-miny-u-granits-belgorodskoy-oblasti-1138047497.html
ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области
ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.06.2024
ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области
У границ Белгородской области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. Об этом в среду предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T07:20
2024-06-12T07:33
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
мины
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124109066_0:233:2942:1888_1920x0_80_0_0_8c3d12ad75afbb6bf6fb65b4c5c9fd73.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. У границ Белгородской области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. Об этом в среду предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он заверил, что в ближайшее время среди населения распространят видеоролики с подробным описанием и изображением опасных находок. "Самое главное, если видите что-то похожее на военные снаряды – не приближайтесь. Сразу вызывайте полицию или другие специальные службы". обратился глава области к жителям.В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.Ранее противопехотные мины "Лепесток" боевики разбрасывали по улицам Донецка. В результате погибли и пострадали мирные жители. В конце апреля работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных минВ Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124109066_0:0:2518:1888_1920x0_80_0_0_9b98494892af3e8d7884f315106f833d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, мины, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости
ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области

В приграничье Белгородской области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками

07:20 12.06.2024 (обновлено: 07:33 12.06.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные мины
Противопехотные мины - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. У границ Белгородской области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. Об этом в среду предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сложная опасность, которую мы до этого не видели, – противник в приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь", - сообщил он в видеообращении к жителям в Telegram.
Он заверил, что в ближайшее время среди населения распространят видеоролики с подробным описанием и изображением опасных находок.
"Самое главное, если видите что-то похожее на военные снаряды – не приближайтесь. Сразу вызывайте полицию или другие специальные службы". обратился глава области к жителям.
В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.
Ранее противопехотные мины "Лепесток" боевики разбрасывали по улицам Донецка. В результате погибли и пострадали мирные жители. В конце апреля работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы
ООН обвинила Киев в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияМиныВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:37В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены
07:20ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области
07:01День России
06:06Ракетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки
00:01Жара и грозы: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 12 июня
23:43Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
23:05Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России
22:30Главное за день: 11 июня
22:13Путин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ
22:03Главные новости Крыма: 11 июня
21:38Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах
21:16Что показал крах партии Макрона – мнение
20:57Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ
20:41ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека
20:32Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах
20:08Засуха в Ростовской области – объявлен режим ЧС
19:55На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда
19:37Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году
19:13Серпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"
Лента новостейМолния