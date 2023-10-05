https://crimea.ria.ru/20231005/v-gorlovke-na-kassetnoy-bombe-vsu-podorvalis-deti--odin-pogib-1131878451.html

В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб

В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб - РИА Новости Крым, 05.10.2023

В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб

В Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе, один из детей погиб, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T16:42

2023-10-05T16:42

2023-10-05T16:42

донецкая народная республика (днр)

происшествия

новости сво

общество

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

события в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c10a3d54a36fb11aed888e08536405.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе, один из детей погиб, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.Он обратился к жителям города с просьбой не трогать и не поднимать боеприпасы в случае их обнаружения, по возможности оградить место опасной находки и сообщить о ней в компетентные органы.Ранее украинские боевики обстреляли из артиллерии Горловку в Донецкой Народной Республике, по городу были выпущены, в том числе, кассетные снаряды "натовского" калибра 155 мм. Кассетные бомбы – разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля", способные одновременно поражать большую площадь. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают большое количество так называемых суббоеприпасов меньшего размера – маленькие бомбы или гранаты с осколочными или кумулятивно-осколочными боевыми элементами, противопехотные мины и т.д.Отделение "начинки" от ракеты происходит на высоте в несколько десятков метров, а мощный вышибной заряд позволяет добиться разлета суббоеприпасов на несколько сотен метров.Такие средства поражения применяются для уничтожения личного состава и легкобронированной техники, находящихся вне укрытий, а также разрушения взлетно-посадочных полос и ЛЭП, распыления химического или биологического оружия.Бомбовые кассеты могут быть управляемыми и неуправляемыми, сбрасываемыми и несбрасываемыми, их могут выпускать с самолетов, из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целямМИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людейКак Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасами

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), происшествия, новости сво, общество, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, события в донбассе