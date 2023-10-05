https://crimea.ria.ru/20231005/v-gorlovke-na-kassetnoy-bombe-vsu-podorvalis-deti--odin-pogib-1131878451.html
В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб
В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб - РИА Новости Крым, 05.10.2023
В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб
В Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе, один из детей погиб, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T16:42
2023-10-05T16:42
2023-10-05T16:42
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости сво
общество
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе, один из детей погиб, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.Он обратился к жителям города с просьбой не трогать и не поднимать боеприпасы в случае их обнаружения, по возможности оградить место опасной находки и сообщить о ней в компетентные органы.Ранее украинские боевики обстреляли из артиллерии Горловку в Донецкой Народной Республике, по городу были выпущены, в том числе, кассетные снаряды "натовского" калибра 155 мм. Кассетные бомбы – разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля", способные одновременно поражать большую площадь. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают большое количество так называемых суббоеприпасов меньшего размера – маленькие бомбы или гранаты с осколочными или кумулятивно-осколочными боевыми элементами, противопехотные мины и т.д.Отделение "начинки" от ракеты происходит на высоте в несколько десятков метров, а мощный вышибной заряд позволяет добиться разлета суббоеприпасов на несколько сотен метров.Такие средства поражения применяются для уничтожения личного состава и легкобронированной техники, находящихся вне укрытий, а также разрушения взлетно-посадочных полос и ЛЭП, распыления химического или биологического оружия.Бомбовые кассеты могут быть управляемыми и неуправляемыми, сбрасываемыми и несбрасываемыми, их могут выпускать с самолетов, из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целямМИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людейКак Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасами
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), происшествия, новости сво, общество, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, события в донбассе
В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб
Четыре подростка подорвались в Горловке на кассетном боеприпасе ВСУ - мэр Приходько
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе, один из детей погиб, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
"В Калининском районе Горловки четыре подростка получили ранения, решив разобрать неразорвавшиеся кассетные боеприпасы ВФУ. Один из них скончался от полученных травм", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он обратился к жителям города с просьбой не трогать и не поднимать боеприпасы в случае их обнаружения, по возможности оградить место опасной находки и сообщить о ней в компетентные органы.
Ранее украинские боевики обстреляли из артиллерии Горловку
в Донецкой Народной Республике, по городу были выпущены, в том числе, кассетные снаряды "натовского" калибра 155 мм.
Кассетные бомбы – разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля", способные одновременно поражать большую площадь. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают большое количество так называемых суббоеприпасов меньшего размера – маленькие бомбы или гранаты с осколочными или кумулятивно-осколочными боевыми элементами, противопехотные мины и т.д.
Отделение "начинки" от ракеты происходит на высоте в несколько десятков метров, а мощный вышибной заряд позволяет добиться разлета суббоеприпасов на несколько сотен метров.
Такие средства поражения применяются для уничтожения личного состава и легкобронированной техники, находящихся вне укрытий, а также разрушения взлетно-посадочных полос и ЛЭП, распыления химического или биологического оружия.
Бомбовые кассеты могут быть управляемыми и неуправляемыми, сбрасываемыми и несбрасываемыми, их могут выпускать с самолетов, из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов.
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