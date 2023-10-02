https://crimea.ria.ru/20231002/boeviki-vsu-obstrelyali-gorlovku-kassetnymi-snaryadami-1131787638.html

Боевики ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Боевики ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Боевики ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из артиллерии Горловку в Донецкой Народной Республике, по городу выпущены в том числе кассетные снаряды... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T07:55

2023-10-02T07:55

2023-10-02T08:04

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из артиллерии Горловку в Донецкой Народной Республике, по городу выпущены в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Также сообщается, что украинские боевики выпустили по Горловке 15 снарядов из реактивной системы залпового огня. О типе РСЗО, жертвах и разрушениях не сообщается.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.В июле этого года США официально объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов. В администрации президента Джо Байдена заявили, что Вашингтон признает риски для мирного населения от использования такого рода снарядов, однако "Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно".В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, однако это решение может быть пересмотрено. По его словам, США с пособниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине.Кассетные бомбы – разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля", способные одновременно поражать большую площадь. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают большое количество так называемых суббоеприпасов меньшего размера – маленькие бомбы или гранаты с осколочными или кумулятивно-осколочными боевыми элементами, противопехотные мины и т.д.Отделение "начинки" от ракеты происходит на высоте в несколько десятков метров, а мощный вышибной заряд позволяет добиться разлета суббоеприпасов на несколько сотен метров.Такие средства поражения применяются для уничтожения личного состава и легкобронированной техники, находящихся вне укрытий, а также разрушения взлетно-посадочных полос и ЛЭП, распыления химического или биологического оружия.Бомбовые кассеты могут быть управляемыми и неуправляемыми, сбрасываемыми и несбрасываемыми, их могут выпускать с самолетов, из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус попал под обстрел в Донецке – ранены людиУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекПутин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости