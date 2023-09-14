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Автобус попал под обстрел в Донецке – ранены люди - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Автобус попал под обстрел в Донецке – ранены люди
Автобус попал под обстрел в Донецке – ранены люди - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Автобус попал под обстрел в Донецке – ранены люди
Два человека получили ранения в результате попадания украинского снаряда в маршрутный автобус в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T13:36
2023-09-14T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате попадания украинского снаряда в маршрутный автобус в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Кировском районе на улице Шопена пострадала 62-летняя женщина. Она доставлена в медучреждение.Ранее при обстреле ВСУ Курской области погиб один человек, еще один человек получил ранения и был доставлен в больницу. По информации губернатора региона Романа Старовойта, погибший был водителем погрузчика, он получил смертельные ранения при обстреле в районе спиртзавода.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Курскую область – есть жертвыУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекРасстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*
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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, обстрелы всу, новости
Автобус попал под обстрел в Донецке – ранены люди

В Донецке ВСУ обстреляли маршрутный автобус - ранены два человека

13:36 14.09.2023 (обновлено: 13:40 14.09.2023)
 
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаМаршрутный автобус после обстрела ВСУ
Маршрутный автобус после обстрела ВСУ
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате попадания украинского снаряда в маршрутный автобус в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93 маршрута. Ранены женщина и мужчина. Анкетные данные уточняются", — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Кировском районе на улице Шопена пострадала 62-летняя женщина. Она доставлена в медучреждение.
Ранее при обстреле ВСУ Курской области погиб один человек, еще один человек получил ранения и был доставлен в больницу. По информации губернатора региона Романа Старовойта, погибший был водителем погрузчика, он получил смертельные ранения при обстреле в районе спиртзавода.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииОбстрелы ВСУНовости
 
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