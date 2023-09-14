https://crimea.ria.ru/20230914/avtobus-popal-pod-obstrel-v-donetske--raneny-lyudi-1131401840.html

Автобус попал под обстрел в Донецке – ранены люди

Автобус попал под обстрел в Донецке – ранены люди - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Автобус попал под обстрел в Донецке – ранены люди

Два человека получили ранения в результате попадания украинского снаряда в маршрутный автобус в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T13:36

2023-09-14T13:36

2023-09-14T13:40

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате попадания украинского снаряда в маршрутный автобус в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Кировском районе на улице Шопена пострадала 62-летняя женщина. Она доставлена в медучреждение.Ранее при обстреле ВСУ Курской области погиб один человек, еще один человек получил ранения и был доставлен в больницу. По информации губернатора региона Романа Старовойта, погибший был водителем погрузчика, он получил смертельные ранения при обстреле в районе спиртзавода.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Курскую область – есть жертвыУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекРасстреляли машину с людьми и пешеходов: в ДНР осудили азовцев*

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, обстрелы всу, новости