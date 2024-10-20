https://crimea.ria.ru/20241020/prezidenty-rossii-i-oae-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva-1141228165.html
Президенты России и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
Президенты России и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Президенты России и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за визит в Москву, отметив, что отношения между двумя странами... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T21:02
2024-10-20T21:02
2024-10-20T21:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за визит в Москву, отметив, что отношения между двумя странами соответствуют уровню стратегического партнерства."Позвольте вас сердечно поприветствовать в Москве. <...> Мы все — члены делегации России — вспоминаем последний визит в вашу страну (в 2023 году — ред.). В ходе сегодняшнего неформального общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим вопросам", — обратился Путин к Аль Нахайяну за неформальным ужином в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.Путин подчеркнул, что очень рад видеть лидера ОАЭ.Глава российского государства также поблагодарил Аль Нахайяна за прибытие на неформальный ужин — руководители двух стран встретились за сутки до старта официального визита в Россию президента ОАЭ. Путин отметил, что у них теперь есть возможность обсудить актуальные вопросы в неформальной, домашней обстановке.При этом он отметил, что за семь месяцев этого года показатель скоррректировался в сторону понижения. Глава государства отметил, что лидеры обсудят этот вопрос, также эту тему должны рассмотреть на уровне межправкомиссии."Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям", — подчеркнул Путин.Президент России добавил, что взаимные инвестиции между двумя странами достигли семи миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму два миллиарда долларов. Также глава государства отметил рост туризма между странами, развитие сотрудничества в культуре и образовании.В свою очередь, Аль Нахайян также указал на успешное развитие сотрудничества между Россией и ОАЭ.Глава ОАЭ также отметил, что личные отношения между лидерами двух стран позволяют им решать очень много вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), политика, оаэ , россия, новости
Президенты России и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
Президенты России и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за визит в Москву, отметив, что отношения между двумя странами соответствуют уровню стратегического партнерства.
"Позвольте вас сердечно поприветствовать в Москве. <...> Мы все — члены делегации России — вспоминаем последний визит в вашу страну (в 2023 году — ред.). В ходе сегодняшнего неформального общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим вопросам", — обратился Путин к Аль Нахайяну за неформальным ужином в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Путин подчеркнул, что очень рад видеть лидера ОАЭ.
Глава российского государства также поблагодарил Аль Нахайяна за прибытие на неформальный ужин — руководители двух стран встретились за сутки до старта официального визита в Россию президента ОАЭ. Путин отметил, что у них теперь есть возможность обсудить актуальные вопросы в неформальной, домашней обстановке.
"Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза", — сказал российский лидер.
При этом он отметил, что за семь месяцев этого года показатель скоррректировался в сторону понижения. Глава государства отметил, что лидеры обсудят этот вопрос, также эту тему должны рассмотреть на уровне межправкомиссии.
"Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям", — подчеркнул Путин.
Президент России добавил, что взаимные инвестиции между двумя странами достигли семи миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму два миллиарда долларов. Также глава государства отметил рост туризма между странами, развитие сотрудничества в культуре и образовании.
В свою очередь, Аль Нахайян также указал на успешное развитие сотрудничества между Россией и ОАЭ.
"Вы упомянули о том, что товарооборот между нашими странами за последнее время не достиг того уровня, какой мы хотели. Но мой визит в Россию — большое доказательство того, что нас и впереди ожидает многое", — сказал он.
Глава ОАЭ также отметил, что личные отношения между лидерами двух стран позволяют им решать очень много вопросов.
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