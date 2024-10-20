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Как выбрать виноград – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Как выбрать виноград – советы Роспотребнадзора
Как выбрать виноград – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Как выбрать виноград – советы Роспотребнадзора
Выбирая виноград в магазине, стоит отдать предпочтение ягодам с плотной текстурой, без повреждений. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T20:56
2024-10-20T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Выбирая виноград в магазине, стоит отдать предпочтение ягодам с плотной текстурой, без повреждений. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор."В магазинах строит выбирать виноград, ягоды которого имеют плотную текстуру, неповрежденную кожицу и прочно прикреплены к зеленому стеблю. Зеленый виноград должен иметь легкий желтоватый оттенок, красный – розовый оттенок, а черный – фиолетовый оттенок", - говорит спикер Роспотребнадзора Екатерина Морозова, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.Поскольку виноград довольно быстро портится при комнатной температуре, его всегда следует хранить в холоде. Для лучшей сохранности следует плотно завернуть грозди в бумажное полотенце. Так ягода сохранить свою свежесть в холодильнике дольше, советует эксперт.Виноград помогает укрепить организм, поскольку содержит много витаминов, минералов и полезных веществ, полезны не только ягоды, но и косточки винограда, которые содержат антиоксиданты, напоминает Морозова.Ранее ученые из Женевского университета пришли к выводу, что содержащееся в винограде соединения обладают полезными свойствами для борьбы с раком легких.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ягодная проблема: почему фермеры в Крыму отказываются от столового виноградаОтходы для жизни и здоровья: случайное изобретение ученого Огая из КрымаОт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма
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РИА Новости Крым
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крым, роспотребнадзор, совет эксперта, новости, новости крыма
Как выбрать виноград – советы Роспотребнадзора

В магазине стоит выбирать виноград с плотной текстурой ягод – Роспотребнадзор

20:56 20.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродажа овощей и фруктов.
Продажа овощей и фруктов. - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Выбирая виноград в магазине, стоит отдать предпочтение ягодам с плотной текстурой, без повреждений. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор.
"В магазинах строит выбирать виноград, ягоды которого имеют плотную текстуру, неповрежденную кожицу и прочно прикреплены к зеленому стеблю. Зеленый виноград должен иметь легкий желтоватый оттенок, красный – розовый оттенок, а черный – фиолетовый оттенок", - говорит спикер Роспотребнадзора Екатерина Морозова, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Поскольку виноград довольно быстро портится при комнатной температуре, его всегда следует хранить в холоде. Для лучшей сохранности следует плотно завернуть грозди в бумажное полотенце. Так ягода сохранить свою свежесть в холодильнике дольше, советует эксперт.
Виноград помогает укрепить организм, поскольку содержит много витаминов, минералов и полезных веществ, полезны не только ягоды, но и косточки винограда, которые содержат антиоксиданты, напоминает Морозова.
Ранее ученые из Женевского университета пришли к выводу, что содержащееся в винограде соединения обладают полезными свойствами для борьбы с раком легких.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ягодная проблема: почему фермеры в Крыму отказываются от столового винограда
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