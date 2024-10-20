https://crimea.ria.ru/20241020/vrednye-batony--dietolog-razveyala-glavnye-mify-o-khlebe-1141127477.html

"Вредные" батоны – диетолог развеяла главные мифы о хлебе

"Вредные" батоны – диетолог развеяла главные мифы о хлебе - РИА Новости Крым, 20.10.2024

"Вредные" батоны – диетолог развеяла главные мифы о хлебе

Самый полезный хлеб - бородинский и цельнозерновой, но даже белый несет пользу, если есть его в умеренных количествах. О том, сколько хлеба есть не вредно и... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T20:17

2024-10-20T20:17

2024-10-20T20:17

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ирина сухарева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Самый полезный хлеб - бородинский и цельнозерновой, но даже белый несет пользу, если есть его в умеренных количествах. О том, сколько хлеба есть не вредно и насколько опасны глютен и дрожжи в составе буханок и батонов, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала доцент Медицинской академии КФУ имени Вернадского, врач-диетолог Ирина Сухарева.Самый полезный хлебЦельнозерновой и отрубной хлеб содержат особенно много клетчатки и способствуют выработке полезной микрофлоры. Оба этих вида также рекомендованы тем, кто следит за массой тела в связи с пониженной калорийностью. Однако во всех трех случаях важна мера, настаивает эксперт. Дневная норма для здорового взрослого человека – до 150 граммов в сутки.Белые буханкиПри этом белый хлеб - самый калорийный: до 260 калорий в 100 граммах. В этой связи худеющим он противопоказан. Все остальные могут употреблять пшеничные батоны без опаски, но в пределах нормы – 100 граммов в день.Дрожжи и глютен"Любой хлеб делается на дрожжах. Закваска тоже. Но если хлеб выпечен правильно, то дрожжи полностью разрушаются. Поэтому говорить о вреде дрожжей в хлебе – это не правильно", – развеивает специалист один из "хлебных" мифов.Еще один миф – вредность глютена. Для большинства людей этот белок абсолютно безвреден, продолжает Сухарева. Однако есть исключения."Глютен – это белок, который может вызвать аутоиммунную, аллергическую реакции, реакцию со сторон кишечника – вздутие, запоры и так далее. Но эта проблема касается только очень небольшого процента граждан – тех, у кого есть целиакия. Остальное население абсолютно нормально переваривает этот белок", – утверждает гостья пресс-центра.Третий элемент, вызывающий настороженность потребителей – фетиновая кислота, которая затрудняет всасывание минералов: ее процент в хлебе не большой и если употреблять продукт в рекомендованных количествах, никакого вреда она не несет, успокаивает диетолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производствоКак сделать бутерброд полезным завтраком – диетологЭксперт рассказал всю правду о вреде и пользе лаваша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, общество, хлеб, еда, здоровье, красота и здоровье, диетология, ирина сухарева