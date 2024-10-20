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Главное за день: 20 октября

Главное за день: 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Главное за день: 20 октября

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. В Молдавии проходят выборы президента и референдум, политолог РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T21:38

2024-10-20T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. В Молдавии проходят выборы президента и референдум, политолог оценил ход выборов в стране и уровень возможных махинаций. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще около 1800 боевиков, а под Курском уничтожены три сотни боевиков Зеленского. Крыму за 10 лет отремонтировано 4 000 километров дорог и построено 300 километров новых.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поговорил с ВучичемПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах", - сообщили в пресс-службе Кремля.Выборы в МолдавииВ Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%.По мнению доктора политических наук, профессора РАНХиГС Натальи Харитоновой, с точки зрения различных махинаций выборы в Молдавии являются непрозрачными. Запад дал полный карт-бланш режиму Санду на использование любых махинаций.Разгром ВСУ в зоне СВО и в Курской областиРоссийские военные за минувшие сутки улучшили тактическое положение в зоне СВО и еще продвинулись вглубь обороны противника на ряде направлений, ВСУ потеряли за сутки 1805 боевиков, сообщили в Минобороны.Кроме того, российские военные продолжают выдавливать врага из Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 300 боевиков и девять единиц бронетехники. Также экипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области.На западе "играют" в войну России с ПрибалтикойНа Западе моделируют нападение России на Прибалтику в целях дальнейшего увеличения представительств НАТО в приграничных с Россией территориях и странах. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее американский Центр по ведению войны нового поколения, как пишет Bild, смоделировал сценарий, при котором в случае гипотетического нападения на Прибалтику у армии России будет десять дней на захват территорий до прибытия войск НАТО."Нагнетание ситуации вокруг возможной агрессии России, в частности в отношении Прибалтики, является началом кампании по расширению и укреплению натовских сил в приграничных с Россией территориях и странах. Думаю, что следом за подобного рода прогнозами будет расширено представительство НАТО в странах Балтии – в Латвии, Литве и Эстонии", - считает Шатров.Сколько дорог отремонтировали в Крыму300 километров новых дорог построено и около четырех тысяч километров отремонтировано в течение десяти лет в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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