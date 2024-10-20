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Для чего Запад моделирует нападение России на Прибалтику - эксперт - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241020/dlya-chego-zapad-modeliruet-napadenie-rossii-na-pribaltiku---ekspert-1141223468.html
Для чего Запад моделирует нападение России на Прибалтику - эксперт
Для чего Запад моделирует нападение России на Прибалтику - эксперт - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Для чего Запад моделирует нападение России на Прибалтику - эксперт
На Западе моделируют нападение России на Прибалтику в целях дальнейшего увеличения представительств НАТО в приграничных с Россией территориях и странах. Такое... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T16:50
2024-10-20T16:50
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прибалтика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На Западе моделируют нападение России на Прибалтику в целях дальнейшего увеличения представительств НАТО в приграничных с Россией территориях и странах. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее американский Центр по ведению войны нового поколения, как пишет Bild, смоделировал сценарий, при котором в случае гипотетического нападения на Прибалтику у армии России будет десять дней на захват территорий до прибытия войск НАТО.Моделирование нападения России на Прибалтику – это "не пустые слова, а объяснение дальнейшего расширения присутствия НАТО" в Прибалтике, считает политолог.В начале года в Европе прошли учения всех стран НАТО Steadfast Defender 2024 с привлечением Швеции – это также была провокация США для дестабилизации европейской безопасности, сообщил ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Члены альянса при отработке маневров проверяли боеготовность вооруженных сил Североатлантического блока на случай потенциальной угрозы, в качестве которой как равного соперника будут рассматривать Россию, отмечал политолог.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал истинной целью стран НАТО заставить Россию отказаться от целей СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против РоссииЗапад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию – ФСБМосква будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию – МИД
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РИА Новости Крым
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политика, нато, мнения, коллективный запад, прибалтика, игорь шатров, россия
Для чего Запад моделирует нападение России на Прибалтику - эксперт

На Западе моделируют нападение России на Прибалтику для увеличения представительств НАТО

16:50 20.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На Западе моделируют нападение России на Прибалтику в целях дальнейшего увеличения представительств НАТО в приграничных с Россией территориях и странах. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее американский Центр по ведению войны нового поколения, как пишет Bild, смоделировал сценарий, при котором в случае гипотетического нападения на Прибалтику у армии России будет десять дней на захват территорий до прибытия войск НАТО.
"Нагнетание ситуации вокруг возможной агрессии России, в частности в отношении Прибалтики, является началом кампании по расширению и укреплению натовских сил в приграничных с Россией территориях и странах. Думаю, что следом за подобного рода прогнозами будет расширено представительство НАТО в странах Балтии – в Латвии, Литве и Эстонии", - сказал Шатров.
Моделирование нападения России на Прибалтику – это "не пустые слова, а объяснение дальнейшего расширения присутствия НАТО" в Прибалтике, считает политолог.
В начале года в Европе прошли учения всех стран НАТО Steadfast Defender 2024 с привлечением Швеции – это также была провокация США для дестабилизации европейской безопасности, сообщил ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Члены альянса при отработке маневров проверяли боеготовность вооруженных сил Североатлантического блока на случай потенциальной угрозы, в качестве которой как равного соперника будут рассматривать Россию, отмечал политолог.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал истинной целью стран НАТО заставить Россию отказаться от целей СВО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымПолитикаНАТОМненияКоллективный ЗападПрибалтикаИгорь ШатровРоссия
 
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