Рейтинг@Mail.ru
В Курской области за сутки уничтожено больше 300 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241020/v-kurskoy-oblasti-za-sutki-unichtozheno-bolshe-300-boevikov-vsu-1141221630.html
В Курской области за сутки уничтожено больше 300 боевиков ВСУ
В Курской области за сутки уничтожено больше 300 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 20.10.2024
В Курской области за сутки уничтожено больше 300 боевиков ВСУ
Российские военные продолжают выдавливать врага из Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 300 боевиков. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T14:04
2024-10-20T14:04
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140003535_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0b17d5a388b0e1ffbca8ff809976897a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают выдавливать врага из Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 300 боевиков. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки "Север" продолжают громить противника, вклинившегося в Курскую область. За минувшие сутки враг разбит возле Колмаков, Кругленького, Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плехово, Толстого Луга, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки, перечислили в пресс-службе оборонного ведомства.Оперативно-тактическая авиация и ракетчики также продолжили громить районы сосредоточения противника и его резервов в Сумской области.Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 25050 боевиков 167 танков, 83 БМП, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронемашины и другую технику. Также уничтожены 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.Сутками ранее потери ВСУ на Курском направлении составили 270 человек и 9 единиц бронетехники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиковАрмия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО
https://crimea.ria.ru/20241020/armiya-rf-udarila-po-mestam-dislokatsii-naemnikov-vsu-i-tsekham-dronov-1141221040.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140003535_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c5b4ff465d13129a362a1c25abd4fa3d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу
В Курской области за сутки уничтожено больше 300 боевиков ВСУ

В Курской области ВСУ потеряли свыше 300 человек и 9 единиц бронетехники

14:04 20.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт"
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают выдавливать врага из Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 300 боевиков. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
Бойцы группировки "Север" продолжают громить противника, вклинившегося в Курскую область. За минувшие сутки враг разбит возле Колмаков, Кругленького, Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плехово, Толстого Луга, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.
"За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке Минобороны.
Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки, перечислили в пресс-службе оборонного ведомства.
Оперативно-тактическая авиация и ракетчики также продолжили громить районы сосредоточения противника и его резервов в Сумской области.
Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 25050 боевиков 167 танков, 83 БМП, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронемашины и другую технику. Также уничтожены 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.
Сутками ранее потери ВСУ на Курском направлении составили 270 человек и 9 единиц бронетехники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Войска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков
Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО
Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО
Армия России
12:55
Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиМинистерство обороны РФКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:09Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль
15:05У Крымского моста снова выросла очередь
14:33В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение транспорта
14:04В Курской области за сутки уничтожено больше 300 боевиков ВСУ
13:42Бастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селе
13:17Войска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков
12:55Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов
12:21В Севастополе остановили морской транспорт
11:56Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе
11:19Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы
10:49Выборы президента и референдум: исторический день в Молдавии
10:24В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой
10:10Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом
09:56От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму
09:31Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье
09:03Четверо пожарных ранены после атаки дронов в Нижегородской области
08:44Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства
07:41В России впервые вручат виноделам премию Голицына
07:21Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России
07:03Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт
Лента новостейМолния