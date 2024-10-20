https://crimea.ria.ru/20241020/v-kurskoy-oblasti-za-sutki-unichtozheno-bolshe-300-boevikov-vsu-1141221630.html

В Курской области за сутки уничтожено больше 300 боевиков ВСУ

В Курской области за сутки уничтожено больше 300 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 20.10.2024

В Курской области за сутки уничтожено больше 300 боевиков ВСУ

Российские военные продолжают выдавливать врага из Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 300 боевиков. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T14:04

2024-10-20T14:04

2024-10-20T14:04

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

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ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают выдавливать врага из Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 300 боевиков. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки "Север" продолжают громить противника, вклинившегося в Курскую область. За минувшие сутки враг разбит возле Колмаков, Кругленького, Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плехово, Толстого Луга, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки, перечислили в пресс-службе оборонного ведомства.Оперативно-тактическая авиация и ракетчики также продолжили громить районы сосредоточения противника и его резервов в Сумской области.Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 25050 боевиков 167 танков, 83 БМП, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронемашины и другую технику. Также уничтожены 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.Сутками ранее потери ВСУ на Курском направлении составили 270 человек и 9 единиц бронетехники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиковАрмия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО

https://crimea.ria.ru/20241020/armiya-rf-udarila-po-mestam-dislokatsii-naemnikov-vsu-i-tsekham-dronov-1141221040.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу