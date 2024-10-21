https://crimea.ria.ru/20241021/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1141228432.html

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

В понедельник в Крыму без существенных осадков, лишь в восточных районах вероятны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T00:01

2024-10-21T00:01

2024-10-21T00:01

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму без существенных осадков, лишь в восточных районах вероятны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью +4...6, днм +1...13, в Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха там составит +6...8, днем воздух прогреется до +17 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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