https://crimea.ria.ru/20241021/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1141228432.html
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму без существенных осадков, лишь в восточных районах вероятны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T00:01
2024-10-21T00:01
2024-10-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму без существенных осадков, лишь в восточных районах вероятны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью +4...6, днм +1...13, в Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха там составит +6...8, днем воздух прогреется до +17 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму без существенных осадков, лишь в восточных районах вероятны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, днем +10…15; в горах ночью 0…-2, днем +3…8", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью +4...6, днм +1...13, в Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха там составит +6...8, днем воздух прогреется до +17 градусов.
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