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ВСУ обстреляли Белгород - горит жилой дом

ВСУ обстреляли Белгород - горит жилой дом - РИА Новости Крым, 21.10.2024

ВСУ обстреляли Белгород - горит жилой дом

В Белгороде горит жилой дом после обстрела со стороны ВСУ, видны еще несколько столбов черного дыма. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T07:39

2024-10-21T07:39

2024-10-21T07:49

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

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обстрелы всу

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Белгороде горит жилой дом после обстрела со стороны ВСУ, видны еще несколько столбов черного дыма. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что выехал на место и пообещал поделиться уточненное информацией. О ракетной опасности по Белгороду и району, а также городу Шебекино и Шебекинскому округу Гладков сообщал в семь утра 21 октября.Накануне поздно вечером ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области, по информации Вячеслава Гладкова, ранения получил мирный житель. В субботу, 19 октября, в результате обстрела ВСУ Белгородской области пострадали четверо мирных людей, в том числе 12-летняя девочка. До этого сразу пятеро человек были ранены при обстреле украинскими боевиками Шебекино. По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 октября ВСУ атаковали четыре области России, в небе над которым были сбиты 18 беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской областиПрилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятероЧетверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, обстрелы всу, происшествия, новости