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ВСУ обстреляли Белгород - горит жилой дом - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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ВСУ обстреляли Белгород - горит жилой дом
ВСУ обстреляли Белгород - горит жилой дом - РИА Новости Крым, 21.10.2024
ВСУ обстреляли Белгород - горит жилой дом
В Белгороде горит жилой дом после обстрела со стороны ВСУ, видны еще несколько столбов черного дыма. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T07:39
2024-10-21T07:49
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгород
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Белгороде горит жилой дом после обстрела со стороны ВСУ, видны еще несколько столбов черного дыма. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что выехал на место и пообещал поделиться уточненное информацией. О ракетной опасности по Белгороду и району, а также городу Шебекино и Шебекинскому округу Гладков сообщал в семь утра 21 октября.Накануне поздно вечером ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области, по информации Вячеслава Гладкова, ранения получил мирный житель. В субботу, 19 октября, в результате обстрела ВСУ Белгородской области пострадали четверо мирных людей, в том числе 12-летняя девочка. До этого сразу пятеро человек были ранены при обстреле украинскими боевиками Шебекино. По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 октября ВСУ атаковали четыре области России, в небе над которым были сбиты 18 беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской областиПрилеты по Шебекино и пригороду – ранены пятероЧетверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, обстрелы всу, происшествия, новости
ВСУ обстреляли Белгород - горит жилой дом

В Белгороде горит жилой дом после обстрела ВСУ

07:39 21.10.2024 (обновлено: 07:49 21.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Белгороде горит жилой дом после обстрела со стороны ВСУ, видны еще несколько столбов черного дыма. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"У нас сегодня очередной обстрел города Белгорода со стороны ВСУ. Вижу несколько столбов черного дыма. Сейчас первая информация, которая поступила – горит жилой дом", – сообщил Гладков в видеосообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Он добавил, что выехал на место и пообещал поделиться уточненное информацией.
О ракетной опасности по Белгороду и району, а также городу Шебекино и Шебекинскому округу Гладков сообщал в семь утра 21 октября.
Накануне поздно вечером ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области, по информации Вячеслава Гладкова, ранения получил мирный житель. В субботу, 19 октября, в результате обстрела ВСУ Белгородской области пострадали четверо мирных людей, в том числе 12-летняя девочка. До этого сразу пятеро человек были ранены при обстреле украинскими боевиками Шебекино.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 октября ВСУ атаковали четыре области России, в небе над которым были сбиты 18 беспилотников.
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Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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