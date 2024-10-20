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Крым потерял маэстро Виктора Заславского - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Крым потерял маэстро Виктора Заславского
Крым потерял маэстро Виктора Заславского - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Крым потерял маэстро Виктора Заславского
В Симферополе на 78 году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся музыкант и педагог Виктор Абрамович Заславский. РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе на 78 году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся музыкант и педагог Виктор Абрамович Заславский. Он известен в Симферополе, Крыму и мире как основатель и бессменный руководитель детской хоровой капеллы "Школьные годы", которой он управлял более 50 лет.Виктор Заславский поступил в Одесскую консерваторию и после ее окончания, вернувшись в город детства, создал свой хоровой коллектив.Капелла была изначально создана как небольшой хоровой кружок при поселковой средней школе. Она постепенно выросла в первоклассный исполнительский коллектив со своим творческим лицом и интересным репертуаром. Под руководством Виктора Абрамовича коллектив приобрел звание образцового и достиг небывалых высот, неоднократно завоевывал первые места в мировых конкурсах хоров, выступал в России и за рубежом - в Болгарии, Испании, Польше, Италии, Греции, Германии, Франции.Многие из учеников заслуженного деятеля Республики Крым Виктора Абрамовича Заславского продолжили успешную музыкальную карьеру и трудятся по всему миру, в самых престижных музыкальных коллективах планеты. При этом, как отмечают ученики лауреата Государственной премии Республики Крым, заслуженного работника культуры Украины, лауреата международных конкурсов Заславского, они вспоминают его как доброго и уважительного с хористами. В капеллу не было особого отбора, Виктор Абрамович принимал всех и старался к каждому найти свой педагогический подход. Прощание и отпевание будут проходить во вторник, 22 октября в 12:00 возле музыкальной школы поселка Грэсовский в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
утраты, память, культура, крым, новости крыма, музыка
Крым потерял маэстро Виктора Заславского

В Симферополе умер музыкант и педагог Виктор Заславский

20:40 20.10.2024
 
© Фото предоставлено семьей Виктора ЗаславскогоВиктор Заславский
Виктор Заславский
© Фото предоставлено семьей Виктора Заславского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе на 78 году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся музыкант и педагог Виктор Абрамович Заславский.
Он известен в Симферополе, Крыму и мире как основатель и бессменный руководитель детской хоровой капеллы "Школьные годы", которой он управлял более 50 лет.
Виктор Заславский поступил в Одесскую консерваторию и после ее окончания, вернувшись в город детства, создал свой хоровой коллектив.
Капелла была изначально создана как небольшой хоровой кружок при поселковой средней школе. Она постепенно выросла в первоклассный исполнительский коллектив со своим творческим лицом и интересным репертуаром.
Под руководством Виктора Абрамовича коллектив приобрел звание образцового и достиг небывалых высот, неоднократно завоевывал первые места в мировых конкурсах хоров, выступал в России и за рубежом - в Болгарии, Испании, Польше, Италии, Греции, Германии, Франции.
Многие из учеников заслуженного деятеля Республики Крым Виктора Абрамовича Заславского продолжили успешную музыкальную карьеру и трудятся по всему миру, в самых престижных музыкальных коллективах планеты.
При этом, как отмечают ученики лауреата Государственной премии Республики Крым, заслуженного работника культуры Украины, лауреата международных конкурсов Заславского, они вспоминают его как доброго и уважительного с хористами. В капеллу не было особого отбора, Виктор Абрамович принимал всех и старался к каждому найти свой педагогический подход.
Прощание и отпевание будут проходить во вторник, 22 октября в 12:00 возле музыкальной школы поселка Грэсовский в Симферополе.
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