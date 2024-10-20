https://crimea.ria.ru/20241020/krym-poteryal-maestro-viktora-zaslavskogo-1141227145.html

Крым потерял маэстро Виктора Заславского

Крым потерял маэстро Виктора Заславского - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Крым потерял маэстро Виктора Заславского

В Симферополе на 78 году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся музыкант и педагог Виктор Абрамович Заславский. РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T20:40

2024-10-20T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе на 78 году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся музыкант и педагог Виктор Абрамович Заславский. Он известен в Симферополе, Крыму и мире как основатель и бессменный руководитель детской хоровой капеллы "Школьные годы", которой он управлял более 50 лет.Виктор Заславский поступил в Одесскую консерваторию и после ее окончания, вернувшись в город детства, создал свой хоровой коллектив.Капелла была изначально создана как небольшой хоровой кружок при поселковой средней школе. Она постепенно выросла в первоклассный исполнительский коллектив со своим творческим лицом и интересным репертуаром. Под руководством Виктора Абрамовича коллектив приобрел звание образцового и достиг небывалых высот, неоднократно завоевывал первые места в мировых конкурсах хоров, выступал в России и за рубежом - в Болгарии, Испании, Польше, Италии, Греции, Германии, Франции.Многие из учеников заслуженного деятеля Республики Крым Виктора Абрамовича Заславского продолжили успешную музыкальную карьеру и трудятся по всему миру, в самых престижных музыкальных коллективах планеты. При этом, как отмечают ученики лауреата Государственной премии Республики Крым, заслуженного работника культуры Украины, лауреата международных конкурсов Заславского, они вспоминают его как доброго и уважительного с хористами. В капеллу не было особого отбора, Виктор Абрамович принимал всех и старался к каждому найти свой педагогический подход. Прощание и отпевание будут проходить во вторник, 22 октября в 12:00 возле музыкальной школы поселка Грэсовский в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, культура, крым, новости крыма, музыка