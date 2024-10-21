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Истребители Mirage 2000: почему о них много говорят и нужно ли бояться

Истребители Mirage 2000: почему о них много говорят и нужно ли бояться - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Истребители Mirage 2000: почему о них много говорят и нужно ли бояться

Истребители Mirage 2000, которые стоят на вооружении во Франции и в странах Персидского залива, – "достаточно серьезные", но они уступают российским самолетам... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T06:01

2024-10-21T06:01

2024-10-21T06:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Истребители Mirage 2000, которые стоят на вооружении во Франции и в странах Персидского залива, – "достаточно серьезные", но они уступают российским самолетам четвертого и пятого поколения. Об этом РИА Новости Крым рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Ранее сообщалось,что Киев получит первые истребители Mirage 2000 в начале следующего года.По его словам, Франция Украине их поставит, но "их будет немного"."Французы в основном поставляют совсем уж "бэушную" технику, залежалое оружие, которое хотели списывать, за исключением самоходок Caesar. Но и Caesar, и ракетный комплекс Crotale Париж поставляет Киеву в счет доходов от российских замороженных активов", - уточнил эксперт.Открытым также остается вопрос с высококвалифицированными летчиками, которые способны управлять Mirage 2000. Киевскому режиму таких летчиков негде взять, считает собеседник.При этом Франция позиционирует себя как самая мощная военном отношении держава в Европе, считает Дандыкин. У французов, в отличие от англичан, есть ядерное оружие, поэтому они всячески сейчас рассказывают, что именно дадут Зеленскому, как помогут, но на выходе этой помощи будет не так уж и много, отмечает он. К тому же, чем "разномастнее" будет поставленная Киеву западными странами техника, тем сложнее ее будет обслуживать и обеспечивать, добавляет собеседник."Во всяком случае, поставки Mirage 2000 погоды Украине в воздухе не сделают. <…> Работа найдется для наших летчиков, и для нашей противовоздушной обороны, как это случилось с другой техникой, которую поставлял Киеву Запад. Мы достаточно успешно работали, много чего уже уничтожили. Такая же участь ждет и Mirage", - заключил Дандыкин.Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах. С 1984 по 2007 годы был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем его сменил многоцелевой истребитель Dassault Rafale.Стоит на вооружении ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки, в том числе Греции, Египта, Индии, Катара, ОАЭ. Самолет спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным крылом и одним килем. Конструктивными особенностями машины являются мощная и развитая механизация крыла, а также широкое применение композиционных материалов. Практически вся обшивка киля и вся обшивка руля направления выполнена из эпоксидных боро- и углепластиков.Mirage 2000 имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие.Экипаж Mirage 2000 состоит из одного пилота. Длина самолета – около 15 метров, размах крыла – более 9 метров. Масса пустой машины – 7,4 тонны, стартовая масса – 16,5 тонны.Истребитель может разгоняться до 2450 км/ч на высоте 11 тысяч метров. Дальность полета составляет 3,5 тысячи километров.Вооружен Mirage 2000 двумя пушками калибра 30 мм с боекомплектом в 125 снарядов. У самолета девять точек подвески: пять – под фюзеляжем и четыре – под крылом. Может нести до четырех ракет "воздух-земля", четыре-шесть ракет класса "воздух-воздух", четыре блока неуправляемых ракет, а также корректируемые или свободнопадающие бомбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для КрымаМосква ответила Варшаве на заявление о возможном перехвате ракетПочему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнениеНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истребитель mirage, василий дандыкин, мнения, коллективный запад, поставки западного оружия украине, франция, украина, новости