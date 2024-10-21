https://crimea.ria.ru/20241021/v-sevastopole-chastichno-ne-budet-sveta-iz-za-raboty-na-setyakh-1141223288.html
В Севастополе частично не будет света из-за работы на сетях
В Севастополе частично не будет света из-за работы на сетях - РИА Новости Крым, 21.10.2024
В Севастополе частично не будет света из-за работы на сетях
Из-за неотложных работ на сетях часть абонентов Севастополя в понедельник останется без света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T08:01
2024-10-21T08:01
2024-10-21T08:01
севастополь
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севастопольэнерго
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отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Из-за неотложных работ на сетях часть абонентов Севастополя в понедельник останется без света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".Так, в Севастополе в период с 09:00 до 17:00 подачу света на час-полтора ограничат в ряде домов по улицам: Второй Обороны, Предместной, Почетной, Генерала Богдановича, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Виктора Калганова, Маршала Кошевого, В. Колядина, Пехотной, Дубравной, Сельской и Камышовом шоссе.Также свет частично будет отсутствовать у абонентов, проживающих в ряде домов по улицам: Еловой, Городское Шоссе, Привольной и Пригородной, Парусной, Синютина, Баркасной, Матэ Залки, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Генерала Рихтера, Колодкина, Связистов, Кавалерийской, Арцеулова, на Английском бульваре, а также ЖСТ ИЗ "Строитель" и "Благополучный", в СНТ "Сапун-гора" и "Дружба".В этот же период времени подачу света ограничат у ряда абонентов, проживающих по улицам Приморской Армии, Кочубея, Федько, Элеваторной, Горной, Генерала Лебедя, 1-й Сарандинаки, 5-й Сарандинаки, 4-а Сарандинаки (и в одноименном переулке), СНТ "Яблоня" и "Солнышко", Генерала Хрюкина, Коммунистической, Кочиева, Краснодарской (и в одноименном переулке), Дунайской, Декабристов, Юдина. Также свет отключат частично по переулкам: Сквозной, Кофейный, Беговой, Мичманский, а тупике Неровном, в проездах Каспийском и Мачтовом и на бульваре Античный.Кроме того, для безопасного выполнения работ по заявке ГУПС "Водоканал" будет ограничена подача электроэнергии в период с 09:00 до 13:00 по улицам Комбрига Потапова и на Фиолентовском шоссе.С 08:00 до 17:00 света не будет по некоторым адресам в селе Верхнесадовое. В части домой по улицам: Паршина, Севастопольской, Титова, Чапаева, Гагарина, Фильченкова, Красносельского, Одинцова, Цибулько, Пирогова, а также в переулках: Студентов, Луганском, Дорожном, Братском, Подгорном, Речном, Серноводном и Мирном.С 21 по 25 октября в период с 08:00 до 17:00 без света останутся некоторые абоненты, проживающие по улицам: Склонной, Новикова, Клубной, Неглинной, пос. 1-ое отд. с/х Золотая балка и Междурядной.Как ранее сообщал замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов, для оперативного реагирования на аварийные ситуации на электросетях в осенне-зимний период в Севастополе предусмотрены десятки бригад и машин. Среднее время устранения нарушений – от 1,5 до 3 часов в зависимости от сложности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября
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севастополь, энергосистема крыма, севастопольэнерго, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, жкх крыма и севастополя
В Севастополе частично не будет света из-за работы на сетях
Часть Севастополя в понедельник временно останется без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Из-за неотложных работ на сетях часть абонентов Севастополя в понедельник останется без света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".
Так, в Севастополе в период с 09:00 до 17:00 подачу света на час-полтора ограничат в ряде домов по улицам: Второй Обороны, Предместной, Почетной, Генерала Богдановича, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Виктора Калганова, Маршала Кошевого, В. Колядина, Пехотной, Дубравной, Сельской и Камышовом шоссе.
Также свет частично будет отсутствовать у абонентов, проживающих в ряде домов по улицам: Еловой, Городское Шоссе, Привольной и Пригородной, Парусной, Синютина, Баркасной, Матэ Залки, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Генерала Рихтера, Колодкина, Связистов, Кавалерийской, Арцеулова, на Английском бульваре, а также ЖСТ ИЗ "Строитель" и "Благополучный", в СНТ "Сапун-гора" и "Дружба".
В этот же период времени подачу света ограничат у ряда абонентов, проживающих по улицам Приморской Армии, Кочубея, Федько, Элеваторной, Горной, Генерала Лебедя, 1-й Сарандинаки, 5-й Сарандинаки, 4-а Сарандинаки (и в одноименном переулке), СНТ "Яблоня" и "Солнышко", Генерала Хрюкина, Коммунистической, Кочиева, Краснодарской (и в одноименном переулке), Дунайской, Декабристов, Юдина. Также свет отключат частично по переулкам: Сквозной, Кофейный, Беговой, Мичманский, а тупике Неровном, в проездах Каспийском и Мачтовом и на бульваре Античный.
Кроме того, для безопасного выполнения работ по заявке ГУПС "Водоканал" будет ограничена подача электроэнергии в период с 09:00 до 13:00 по улицам Комбрига Потапова и на Фиолентовском шоссе.
С 08:00 до 17:00 света не будет по некоторым адресам в селе Верхнесадовое. В части домой по улицам: Паршина, Севастопольской, Титова, Чапаева, Гагарина, Фильченкова, Красносельского, Одинцова, Цибулько, Пирогова, а также в переулках: Студентов, Луганском, Дорожном, Братском, Подгорном, Речном, Серноводном и Мирном.
С 21 по 25 октября в период с 08:00 до 17:00 без света останутся некоторые абоненты, проживающие по улицам: Склонной, Новикова, Клубной, Неглинной, пос. 1-ое отд. с/х Золотая балка и Междурядной.
Как ранее сообщал замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов, для оперативного реагирования
на аварийные ситуации на электросетях в осенне-зимний период в Севастополе предусмотрены десятки бригад и машин. Среднее время устранения нарушений – от 1,5 до 3 часов в зависимости от сложности.
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