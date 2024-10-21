https://crimea.ria.ru/20241021/v-sevastopole-chastichno-ne-budet-sveta-iz-za-raboty-na-setyakh-1141223288.html

В Севастополе частично не будет света из-за работы на сетях

В Севастополе частично не будет света из-за работы на сетях - РИА Новости Крым, 21.10.2024

В Севастополе частично не будет света из-за работы на сетях

Из-за неотложных работ на сетях часть абонентов Севастополя в понедельник останется без света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T08:01

2024-10-21T08:01

2024-10-21T08:01

севастополь

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севастопольэнерго

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Из-за неотложных работ на сетях часть абонентов Севастополя в понедельник останется без света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".Так, в Севастополе в период с 09:00 до 17:00 подачу света на час-полтора ограничат в ряде домов по улицам: Второй Обороны, Предместной, Почетной, Генерала Богдановича, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Виктора Калганова, Маршала Кошевого, В. Колядина, Пехотной, Дубравной, Сельской и Камышовом шоссе.Также свет частично будет отсутствовать у абонентов, проживающих в ряде домов по улицам: Еловой, Городское Шоссе, Привольной и Пригородной, Парусной, Синютина, Баркасной, Матэ Залки, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Генерала Рихтера, Колодкина, Связистов, Кавалерийской, Арцеулова, на Английском бульваре, а также ЖСТ ИЗ "Строитель" и "Благополучный", в СНТ "Сапун-гора" и "Дружба".В этот же период времени подачу света ограничат у ряда абонентов, проживающих по улицам Приморской Армии, Кочубея, Федько, Элеваторной, Горной, Генерала Лебедя, 1-й Сарандинаки, 5-й Сарандинаки, 4-а Сарандинаки (и в одноименном переулке), СНТ "Яблоня" и "Солнышко", Генерала Хрюкина, Коммунистической, Кочиева, Краснодарской (и в одноименном переулке), Дунайской, Декабристов, Юдина. Также свет отключат частично по переулкам: Сквозной, Кофейный, Беговой, Мичманский, а тупике Неровном, в проездах Каспийском и Мачтовом и на бульваре Античный.Кроме того, для безопасного выполнения работ по заявке ГУПС "Водоканал" будет ограничена подача электроэнергии в период с 09:00 до 13:00 по улицам Комбрига Потапова и на Фиолентовском шоссе.С 08:00 до 17:00 света не будет по некоторым адресам в селе Верхнесадовое. В части домой по улицам: Паршина, Севастопольской, Титова, Чапаева, Гагарина, Фильченкова, Красносельского, Одинцова, Цибулько, Пирогова, а также в переулках: Студентов, Луганском, Дорожном, Братском, Подгорном, Речном, Серноводном и Мирном.С 21 по 25 октября в период с 08:00 до 17:00 без света останутся некоторые абоненты, проживающие по улицам: Склонной, Новикова, Клубной, Неглинной, пос. 1-ое отд. с/х Золотая балка и Междурядной.Как ранее сообщал замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов, для оперативного реагирования на аварийные ситуации на электросетях в осенне-зимний период в Севастополе предусмотрены десятки бригад и машин. Среднее время устранения нарушений – от 1,5 до 3 часов в зависимости от сложности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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