https://crimea.ria.ru/20241020/iskusstvo-vin-chun-pomogaet-byt-v-forme-izvestnomu-rossiyskomu-akteru-1141192364.html

Искусство вин-чун помогает быть в форме известному российскому актеру

Искусство вин-чун помогает быть в форме известному российскому актеру - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Искусство вин-чун помогает быть в форме известному российскому актеру

Сохранять прекрасную физическую форму заслуженному артисту Российской Федерации Игорю Ливанову помогает китайское боевое искусство вин-чун. Об этом он рассказал РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T18:42

2024-10-20T18:42

2024-10-20T18:42

игорь ливанов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Сохранять прекрасную физическую форму заслуженному артисту Российской Федерации Игорю Ливанову помогает китайское боевое искусство вин-чун. Об этом он рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.Другим фактором, который не позволяет расслабляться, Игорь Ливанов считает напряженную работу. Из-за гастролей актерам приходится десятки раз в месяц менять часовые пояса."У меня в ноябре 26 спектаклей, в октябре примерно 19, и в дальнейшем тоже где-то по 16-17 спектаклей в месяц. Каждый спектакль - это новый город, и чаще всего это новые часовые пояса, поэтому дай Бог просто здоровым остаться", - рассказал он.Известный российский актер Игорь Ливанов входит в санкционные списки Украины. В 2020 году ему был запрещен въезд на территорию страны в связи с его позицией относительно территориальной принадлежности Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправитьКлава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программа"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отце

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь ливанов, общество, культура, кино, театр, здоровье, россия