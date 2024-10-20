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Искусство вин-чун помогает быть в форме известному российскому актеру - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Искусство вин-чун помогает быть в форме известному российскому актеру
Искусство вин-чун помогает быть в форме известному российскому актеру - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Искусство вин-чун помогает быть в форме известному российскому актеру
Сохранять прекрасную физическую форму заслуженному артисту Российской Федерации Игорю Ливанову помогает китайское боевое искусство вин-чун. Об этом он рассказал РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T18:42
2024-10-20T18:42
игорь ливанов
общество
культура
кино
театр
здоровье
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Сохранять прекрасную физическую форму заслуженному артисту Российской Федерации Игорю Ливанову помогает китайское боевое искусство вин-чун. Об этом он рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.Другим фактором, который не позволяет расслабляться, Игорь Ливанов считает напряженную работу. Из-за гастролей актерам приходится десятки раз в месяц менять часовые пояса."У меня в ноябре 26 спектаклей, в октябре примерно 19, и в дальнейшем тоже где-то по 16-17 спектаклей в месяц. Каждый спектакль - это новый город, и чаще всего это новые часовые пояса, поэтому дай Бог просто здоровым остаться", - рассказал он.Известный российский актер Игорь Ливанов входит в санкционные списки Украины. В 2020 году ему был запрещен въезд на территорию страны в связи с его позицией относительно территориальной принадлежности Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправитьКлава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программа"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отце
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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игорь ливанов, общество, культура, кино, театр, здоровье, россия
Искусство вин-чун помогает быть в форме известному российскому актеру

Сохранять хорошую спортивную форму актеру Игорю Ливанову помогает вин-чун

18:42 20.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Марина БородинаЗаслуженный артист России Игорь Ливанов
Заслуженный артист России Игорь Ливанов - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости Крым . Марина Бородина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Сохранять прекрасную физическую форму заслуженному артисту Российской Федерации Игорю Ливанову помогает китайское боевое искусство вин-чун. Об этом он рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.

"У меня стоят в доме тренажеры. Кроме того, я занимаюсь китайским боевым искусством вин-чун. Это так меня захватывает, в этом есть своя особая философия. Я не могу не заниматься, мне это доставляет удовольствие", - признался артист.

Другим фактором, который не позволяет расслабляться, Игорь Ливанов считает напряженную работу. Из-за гастролей актерам приходится десятки раз в месяц менять часовые пояса.
"У меня в ноябре 26 спектаклей, в октябре примерно 19, и в дальнейшем тоже где-то по 16-17 спектаклей в месяц. Каждый спектакль - это новый город, и чаще всего это новые часовые пояса, поэтому дай Бог просто здоровым остаться", - рассказал он.
Известный российский актер Игорь Ливанов входит в санкционные списки Украины. В 2020 году ему был запрещен въезд на территорию страны в связи с его позицией относительно территориальной принадлежности Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Игорь ЛивановОбществоКультураКиноТеатрЗдоровьеРоссия
 
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