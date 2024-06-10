https://crimea.ria.ru/20240610/ranenyy-operator-telekanala-v-shebekino-uspeshno-prooperirovan-1138007104.html
Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован
Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован
Врачи прооперировали оператора телеканала "Россия 24", который был ранен при подрыве на мине в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T19:49
2024-06-10T19:49
2024-06-10T19:55
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Врачи прооперировали оператора телеканала "Россия 24", который был ранен при подрыве на мине в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.Он добавил, что для дальнейшего лечения сотрудник телеканала переведен в областную клиническую больницу.
https://crimea.ria.ru/20240610/chislo-ranenykh-pri-podryve-na-mine-v-shebekino-uvelichilos-1138007053.html
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, здравоохранение в россии, общество, новости
Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован
Врачи извлекли осколок у пострадавшего при подрыве на мине оператора телеканала в Шебекино
19:49 10.06.2024 (обновлено: 19:55 10.06.2024)