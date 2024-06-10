Рейтинг@Mail.ru
Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240610/ranenyy-operator-telekanala-v-shebekino-uspeshno-prooperirovan-1138007104.html
Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован
Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован
Врачи прооперировали оператора телеканала "Россия 24", который был ранен при подрыве на мине в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T19:49
2024-06-10T19:55
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
здравоохранение в россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/04/1119121530_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_bbaa2130331990a05c38c277e4b10495.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Врачи прооперировали оператора телеканала "Россия 24", который был ранен при подрыве на мине в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.Он добавил, что для дальнейшего лечения сотрудник телеканала переведен в областную клиническую больницу.
https://crimea.ria.ru/20240610/chislo-ranenykh-pri-podryve-na-mine-v-shebekino-uvelichilos-1138007053.html
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/04/1119121530_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_d92a352fef5719afa34c58cf7ba2af87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, здравоохранение в россии, общество, новости
Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован

Врачи извлекли осколок у пострадавшего при подрыве на мине оператора телеканала в Шебекино

19:49 10.06.2024 (обновлено: 19:55 10.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОперационная. Архивное фото
Операционная. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Врачи прооперировали оператора телеканала "Россия 24", который был ранен при подрыве на мине в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.
"Сотруднику телеканала "Россия 24" успешно проведена операция по извлечению осколка. Его состояние врачи оценивают как стабильное", - отметил глава региона в Telegram
Он добавил, что для дальнейшего лечения сотрудник телеканала переведен в областную клиническую больницу.
Гладков навестил пострадавших в результате атаки ВСУ
19:45
Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось
 
Вячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияЗдравоохранение в РоссииОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:5270 тысяч гектаров зерновых – сакские аграрии начали уборку урожая
21:33Стало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм
21:14Гутерреш не приедет на "мирную конференцию" по Украине
21:00Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в Шебекино
20:52ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое
20:41В Феодосии просят не ходить в парки и на набережную – причина
20:29Русофобия и травля конкурентов: МИД России о выборах в Европарламент
20:14В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой
20:05Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в Польше
19:49Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован
19:45Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось
19:39Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку
19:14ЧП с вертолетом вице-президента Малави – что известно
19:05В водоемах России с начала лета утонули 178 человек
18:52Коронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизился
18:32В России повысят качество медобслуживания военных
18:14Движение машин по "Тавриде" возобновлено
18:05Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине
17:52Движение по трассе "Таврида" возле Феодосии перекрыто
17:40В Госдуме открылась выставка о Крымской весне
Лента новостейМолния