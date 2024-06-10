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Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в Шебекино

Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в Шебекино - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в Шебекино

Еще три мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках украинских дронов на гражданские автомобили. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T21:00

2024-06-10T21:00

2024-06-10T21:01

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шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Еще три мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках украинских дронов на гражданские автомобили. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его данным, в Шебекино серьезно пострадала женщина. В Грайворонском городском округе в районную больницу обратились двое мужчин. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, контузия и сотрясение головного мозга. "Один мужчина получил ранение сегодня в результате атаки дрона в поле между поселками Чапаевский и Горьковский. В момент атаки его не было в кабине КамАЗа, но позже он почувствовал ухудшение состояния и обратился за медицинской помощью", - уточнил глава области.Второй пострадавший получил ранение в селе Безымено накануне, но обратился в медицинское учреждение только сегодня, когда почувствовал недомогание, добавил Гладков. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение.В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены троеЧисло раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилосьЖенщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), происшествия, обстрелы всу, новости, общество