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Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в Шебекино
Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в Шебекино - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в Шебекино
Еще три мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках украинских дронов на гражданские автомобили. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T21:00
2024-06-10T21:00
2024-06-10T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Еще три мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках украинских дронов на гражданские автомобили. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его данным, в Шебекино серьезно пострадала женщина. В Грайворонском городском округе в районную больницу обратились двое мужчин. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, контузия и сотрясение головного мозга. "Один мужчина получил ранение сегодня в результате атаки дрона в поле между поселками Чапаевский и Горьковский. В момент атаки его не было в кабине КамАЗа, но позже он почувствовал ухудшение состояния и обратился за медицинской помощью", - уточнил глава области.Второй пострадавший получил ранение в селе Безымено накануне, но обратился в медицинское учреждение только сегодня, когда почувствовал недомогание, добавил Гладков. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение.В понедельник в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены троеЧисло раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилосьЖенщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), происшествия, обстрелы всу, новости, общество
Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в Шебекино
Три человека ранены при атаке дронов ВСУ на автомобили в Белгородской области – Гладков
21:00 10.06.2024 (обновлено: 21:01 10.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Еще три мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках украинских дронов на гражданские автомобили. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в Шебекино серьезно пострадала женщина.
"В результате взрыва ранена женщина – с сотрясением головного мозга и множественными открытыми ранами лица и шеи бригада скорой доставила ее в областную клиническую больницу. Кроме автомобиля пострадавшей осколками поврежден еще один легковой автомобиль", - написал он в Telegram.
В Грайворонском городском округе в районную больницу обратились двое мужчин. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, контузия и сотрясение головного мозга.
"Один мужчина получил ранение сегодня в результате атаки дрона в поле между поселками Чапаевский и Горьковский. В момент атаки его не было в кабине КамАЗа, но позже он почувствовал ухудшение состояния и обратился за медицинской помощью", - уточнил глава области.
Второй пострадавший получил ранение в селе Безымено накануне, но обратился в медицинское учреждение только сегодня, когда почувствовал недомогание, добавил Гладков. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение.
В понедельник в Шебекино на мине подорвались
четыре человека. Как отмечал Гладков, среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". Мужчины получили осколочные ранения, оператор телеканала прооперирован
. Вечером в больницу с признаками контузии обратился еще один пострадавший
.
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