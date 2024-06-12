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В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены
В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 12.06.2024
В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены
Украинские боевики в ночь на среду ударили по Белгородской области реактивными снарядами. В результате атаки есть погибший и раненые, отметил губернатор региона РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T07:37
2024-06-12T07:37
2024-06-12T07:37
белгородская область
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду ударили по Белгородской области реактивными снарядами. В результате атаки есть погибший и раненые, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по данным главы области, на приграничье обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. В ближайшее время среди населения распространят видеоролики с подробным описанием и изображением опасных находок. ВСУ регулярно обстреливают приграничные области России. 10 июня при атаке на легковой автомобиль в Шебекино серьезно ранена женщина. В результате взрыва она получила сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи. В этот же день ранен был водитель КамАЗа. Его машина была атакована дроном в поле между поселками Чапаевский и Горьковский.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилосьВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточенВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, общество, новости
В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены
Один человек погиб и трое ранены при прямом попадании снаряда РСЗО в квартиру в Шебекино