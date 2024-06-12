https://crimea.ria.ru/20240612/v-shebekino-pryamoe-popadanie-rszo-v-kvartiru-odin-pogib-i-troe-raneny-1138047689.html

В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены

В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 12.06.2024

В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены

Украинские боевики в ночь на среду ударили по Белгородской области реактивными снарядами. В результате атаки есть погибший и раненые, отметил губернатор региона РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T07:37

2024-06-12T07:37

2024-06-12T07:37

белгородская область

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

происшествия

обстрелы всу

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду ударили по Белгородской области реактивными снарядами. В результате атаки есть погибший и раненые, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по данным главы области, на приграничье обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. В ближайшее время среди населения распространят видеоролики с подробным описанием и изображением опасных находок. ВСУ регулярно обстреливают приграничные области России. 10 июня при атаке на легковой автомобиль в Шебекино серьезно ранена женщина. В результате взрыва она получила сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи. В этот же день ранен был водитель КамАЗа. Его машина была атакована дроном в поле между поселками Чапаевский и Горьковский.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилосьВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточенВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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