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В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены
В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 12.06.2024
В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены
Украинские боевики в ночь на среду ударили по Белгородской области реактивными снарядами. В результате атаки есть погибший и раненые, отметил губернатор региона РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T07:37
2024-06-12T07:37
белгородская область
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду ударили по Белгородской области реактивными снарядами. В результате атаки есть погибший и раненые, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по данным главы области, на приграничье обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. В ближайшее время среди населения распространят видеоролики с подробным описанием и изображением опасных находок. ВСУ регулярно обстреливают приграничные области России. 10 июня при атаке на легковой автомобиль в Шебекино серьезно ранена женщина. В результате взрыва она получила сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи. В этот же день ранен был водитель КамАЗа. Его машина была атакована дроном в поле между поселками Чапаевский и Горьковский.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилосьВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточенВСУ атаковали отряд самообороны в Белгородской области – трое ранены
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, общество, новости
В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены

Один человек погиб и трое ранены при прямом попадании снаряда РСЗО в квартиру в Шебекино

07:37 12.06.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду ударили по Белгородской области реактивными снарядами. В результате атаки есть погибший и раненые, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Один мирный житель погиб от прямого попадания снаряда РСЗО в квартиру. Три человека ранены. Вся необходимая помощь и м оказывается. Утром начались восстановительные работы", - сообщил он в Telegram.
Кроме того, по данным главы области, на приграничье обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками. В ближайшее время среди населения распространят видеоролики с подробным описанием и изображением опасных находок.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные области России. 10 июня при атаке на легковой автомобиль в Шебекино серьезно ранена женщина. В результате взрыва она получила сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи. В этот же день ранен был водитель КамАЗа. Его машина была атакована дроном в поле между поселками Чапаевский и Горьковский.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковПроисшествияОбстрелы ВСУОбществоНовости
 
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Заголовок открываемого материала
07:37В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены
07:20ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области
07:01День России
06:06Ракетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки
00:01Жара и грозы: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 12 июня
23:43Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
23:05Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России
22:30Главное за день: 11 июня
22:13Путин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ
22:03Главные новости Крыма: 11 июня
21:38Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах
21:16Что показал крах партии Макрона – мнение
20:57Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ
20:41ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека
20:32Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах
20:08Засуха в Ростовской области – объявлен режим ЧС
19:55На бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда
19:37Аграрии Херсонщины получат более 1 миллиарда рублей субсидий в этом году
19:13Серпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"
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