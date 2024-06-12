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Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в Донецке - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в Донецке
Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в Донецке - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в Донецке
Украинские боевики обстреляли сотрудников МЧС в Донецке во время тушения пожара. Пострадали четыре человека, сообщают в МЧС России. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T18:17
2024-06-12T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли сотрудников МЧС в Донецке во время тушения пожара. Пострадали четыре человека, сообщают в МЧС России. Отмечается, что происшествие случилось в Петровском районе, где огнеборцы боролись с возгоранием сухой растительности.При атаке боевиков также был поврежден пожарный автомобиль. На опубликованном в Telegram-канале видео на обшивке машины видны множественные следы от попадания пуль.Подобный случай произошел в ДНР 13 мая. Тогда украинский дрон атаковал машину спасателей, которые спешили на вызов в Горловке. В результате пострадали четыре сотрудника МЧС. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял, что украинские боевики устраивают охоту за бригадами медиков, спасателей, энергетиков и газовщиков, которые помогают людям после обстрелов ВСУ и работают над ликвидацией их последствий.С начала года от атак боевиков пострадали шесть бригад скорой помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения.Среди сотрудников МЧС один человек погиб, 15 получили ранения. Кроме того, от ударов ВСУ погибли двое сотрудников коммунальных служб и еще пятеро пострадали.
https://crimea.ria.ru/20240414/iz-za-ataki-drona-vo-vremya-tusheniya-pozhara-raneny-sotrudniki-mchs-v-dnr-1136543837.html
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донецк, донецкая народная республика (днр), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в Донецке

В Донецке четыре спасателя МЧС России пострадали при обстреле ВСУ

18:17 12.06.2024 (обновлено: 18:21 12.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли сотрудников МЧС в Донецке во время тушения пожара. Пострадали четыре человека, сообщают в МЧС России.
Отмечается, что происшествие случилось в Петровском районе, где огнеборцы боролись с возгоранием сухой растительности.
"В это время произошел обстрел. Личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уточнили в министерстве.
При атаке боевиков также был поврежден пожарный автомобиль. На опубликованном в Telegram-канале видео на обшивке машины видны множественные следы от попадания пуль.
Подобный случай произошел в ДНР 13 мая. Тогда украинский дрон атаковал машину спасателей, которые спешили на вызов в Горловке. В результате пострадали четыре сотрудника МЧС.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял, что украинские боевики устраивают охоту за бригадами медиков, спасателей, энергетиков и газовщиков, которые помогают людям после обстрелов ВСУ и работают над ликвидацией их последствий.
С начала года от атак боевиков пострадали шесть бригад скорой помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения.
Среди сотрудников МЧС один человек погиб, 15 получили ранения. Кроме того, от ударов ВСУ погибли двое сотрудников коммунальных служб и еще пятеро пострадали.
Поврежденная пожарная машина в Горловке
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