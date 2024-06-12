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Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в Донецке

Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в Донецке - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в Донецке

Украинские боевики обстреляли сотрудников МЧС в Донецке во время тушения пожара. Пострадали четыре человека, сообщают в МЧС России. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T18:17

2024-06-12T18:17

2024-06-12T18:21

донецк

донецкая народная республика (днр)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли сотрудников МЧС в Донецке во время тушения пожара. Пострадали четыре человека, сообщают в МЧС России. Отмечается, что происшествие случилось в Петровском районе, где огнеборцы боролись с возгоранием сухой растительности.При атаке боевиков также был поврежден пожарный автомобиль. На опубликованном в Telegram-канале видео на обшивке машины видны множественные следы от попадания пуль.Подобный случай произошел в ДНР 13 мая. Тогда украинский дрон атаковал машину спасателей, которые спешили на вызов в Горловке. В результате пострадали четыре сотрудника МЧС. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял, что украинские боевики устраивают охоту за бригадами медиков, спасателей, энергетиков и газовщиков, которые помогают людям после обстрелов ВСУ и работают над ликвидацией их последствий.С начала года от атак боевиков пострадали шесть бригад скорой помощи, один фельдшер погиб, еще шесть сотрудников медгрупп получили ранения.Среди сотрудников МЧС один человек погиб, 15 получили ранения. Кроме того, от ударов ВСУ погибли двое сотрудников коммунальных служб и еще пятеро пострадали.

https://crimea.ria.ru/20240414/iz-za-ataki-drona-vo-vremya-tusheniya-pozhara-raneny-sotrudniki-mchs-v-dnr-1136543837.html

донецк

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