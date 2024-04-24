https://crimea.ria.ru/20240424/britaniya-naraschivaet-voennyy-potentsial-dlya-resheniya-vnutrennikh-problem-1136804785.html

Британия наращивает военный потенциал для решения внутренних проблем

Британия наращивает военный потенциал для решения внутренних проблем - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Британия наращивает военный потенциал для решения внутренних проблем

Великобритания использует проблемы в экономической ситуации в стране для для милитаризации – граждане там затягивают пояса, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T13:28

2024-04-24T13:28

2024-04-24T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Великобритания использует проблемы в экономической ситуации в стране для для милитаризации – граждане там затягивают пояса, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится с одной стороны зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики – это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей", – сказал Песков, отвечая на вопрос как в Кремле относятся к наращиванию военного потенциала Великобритании.Накануне премьер-министр королевства Риши Сунак во время официального визита в Польшу объявил об увеличении расходов на оборону страны до рекордной суммы в 87 миллиардов фунтов стерлингов к 2030 году.Сунак назвал происходящее "поворотным моментом" в европейской безопасности. Увеличение военных расходов позволит, в первую очередь, инвестировать дополнительно не менее 10 миллиардов фунтов стерлингов в производство боеприпасов, а также в обеспечение их быстрого воспроизводства и создание запасов.Также во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском Риши Сунак заявил о выделении рекордного пакета военной помощи Украине, в который входит 500 миллионов фунтов стерлингов дополнительного финансирования, вооружение и боеприпасы.Анонсированный крупнейший в истории транш Великобритании Украине является "частью сделки" и связан с решением Киева о прекращении консульской помощи военнообязанным украинцам. Такое заявление сделали в посольстве России в Лондоне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперациюБритания готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшникаВвод европейских войск на Украину: что планируют Лондон и Париж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, великобритания, оружие, мнения