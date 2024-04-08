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Ввод европейских войск на Украину: что планируют Лондон и Париж - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Ввод европейских войск на Украину: что планируют Лондон и Париж
Ввод европейских войск на Украину: что планируют Лондон и Париж - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Ввод европейских войск на Украину: что планируют Лондон и Париж
Великобритания и Франция выступают локомотивом формирования интернационального военного контингента для отправки на Украину, в этой коалиции активное участие... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T13:47
2024-04-08T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Великобритания и Франция выступают локомотивом формирования интернационального военного контингента для отправки на Украину, в этой коалиции активное участие также могут принять Польша и страны Северной Европы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.По словам Анпилогова, совокупные производящие мощности европейского военно-промышленного комплекса представляют собой грозную силу, которую не стоит сбрасывать со счетов. Однако далеко не все страны Европы готовы отправлять своих солдат на Украину и продолжать поставлять вооружение киевскому режиму. Это касается не только Венгрии, Словакии и некоторых других стран, но и Германии, где в последнее время существенно обострились социально-экономические проблемы, а население массово демонстрирует свое нежелание служить в бундесвере.В этой ситуации Лондон, Париж, а также Варшава будут лидерами коалиции по формированию воинского контингента для отправки на Украину, считает аналитик.Что касается США, что пока они вряд ли смогут позволить себе "играть в гегемонию", убежден политолог. По его мнению, они с одной стороны будут все больше перекладывать оборонные расходы на европейцев, а с другой – стараться, чтобы при таком развитии событий европейцы не получили бы излишнюю степень свободы и полностью самодостаточные ВПК и оборонную политику, заключил военный эксперт.В понедельник в британской газете The Teledraph была опубликована статья министров иностранных дел Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, посвященная 120-летию "Сердечного соглашения" между Лондоном и Парижем. В ней авторы объявляют Россию противником "новой Антанты" и заявляют, что "Украина должна победить в этой войне". Победа России, по словам глав МИД двух стран, будет поражением всего западного мира. Кэмерон и Сежурне заявили, что Запад "должен делать еще больше для того, чтобы нанести поражение РФ".Читайте также на РИА Новости Крым:"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на УкраинеЗапад разрушает основы безопасности – ГерасимовБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине
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великобритания, франция, мнения, алексей анпилогов, политика, украина, в мире, новости
Ввод европейских войск на Украину: что планируют Лондон и Париж

Лондон и Париж формируют европейский военный контингент для отправки на Украину – эксперт

13:47 08.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Великобритания и Франция выступают локомотивом формирования интернационального военного контингента для отправки на Украину, в этой коалиции активное участие также могут принять Польша и страны Северной Европы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
"В нынешнем европейском "оркестре", в котором каждый поет свою партию, есть некие центры будущей кристаллизации. В Восточной Европе это Польша, которая тратит уже 4% ВВП на оборону, в Западной Европе – Британия и Франция. Эти страны будут сейчас стараться педалировать вопросы воссоздания национальных армий в максимально возможном объеме и выступать в качестве застрельщиков многих общеевропейских процессов", - сказал эксперт.
По словам Анпилогова, совокупные производящие мощности европейского военно-промышленного комплекса представляют собой грозную силу, которую не стоит сбрасывать со счетов. Однако далеко не все страны Европы готовы отправлять своих солдат на Украину и продолжать поставлять вооружение киевскому режиму. Это касается не только Венгрии, Словакии и некоторых других стран, но и Германии, где в последнее время существенно обострились социально-экономические проблемы, а население массово демонстрирует свое нежелание служить в бундесвере.
В этой ситуации Лондон, Париж, а также Варшава будут лидерами коалиции по формированию воинского контингента для отправки на Украину, считает аналитик.
"О том, что этот континент будет максимально интернационализирован, говорят уже практически в открытую. Его будут пытаться отвязывать от НАТО, чтобы не подставить альянс под статус участника боевых действий. Заход этого контингента реально покажет, даже по числу выделенных военнослужащих, кто представляет собой реальную военную силу в Европе. Само это движение будет некоей автономизацией европейского крыла НАТО", - полагает Анпилогов.
Что касается США, что пока они вряд ли смогут позволить себе "играть в гегемонию", убежден политолог. По его мнению, они с одной стороны будут все больше перекладывать оборонные расходы на европейцев, а с другой – стараться, чтобы при таком развитии событий европейцы не получили бы излишнюю степень свободы и полностью самодостаточные ВПК и оборонную политику, заключил военный эксперт.
В понедельник в британской газете The Teledraph была опубликована статья министров иностранных дел Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, посвященная 120-летию "Сердечного соглашения" между Лондоном и Парижем. В ней авторы объявляют Россию противником "новой Антанты" и заявляют, что "Украина должна победить в этой войне". Победа России, по словам глав МИД двух стран, будет поражением всего западного мира. Кэмерон и Сежурне заявили, что Запад "должен делать еще больше для того, чтобы нанести поражение РФ".
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