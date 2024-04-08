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Ввод европейских войск на Украину: что планируют Лондон и Париж

Ввод европейских войск на Украину: что планируют Лондон и Париж - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Ввод европейских войск на Украину: что планируют Лондон и Париж

Великобритания и Франция выступают локомотивом формирования интернационального военного контингента для отправки на Украину, в этой коалиции активное участие... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T13:47

2024-04-08T13:47

2024-04-08T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Великобритания и Франция выступают локомотивом формирования интернационального военного контингента для отправки на Украину, в этой коалиции активное участие также могут принять Польша и страны Северной Европы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.По словам Анпилогова, совокупные производящие мощности европейского военно-промышленного комплекса представляют собой грозную силу, которую не стоит сбрасывать со счетов. Однако далеко не все страны Европы готовы отправлять своих солдат на Украину и продолжать поставлять вооружение киевскому режиму. Это касается не только Венгрии, Словакии и некоторых других стран, но и Германии, где в последнее время существенно обострились социально-экономические проблемы, а население массово демонстрирует свое нежелание служить в бундесвере.В этой ситуации Лондон, Париж, а также Варшава будут лидерами коалиции по формированию воинского контингента для отправки на Украину, считает аналитик.Что касается США, что пока они вряд ли смогут позволить себе "играть в гегемонию", убежден политолог. По его мнению, они с одной стороны будут все больше перекладывать оборонные расходы на европейцев, а с другой – стараться, чтобы при таком развитии событий европейцы не получили бы излишнюю степень свободы и полностью самодостаточные ВПК и оборонную политику, заключил военный эксперт.В понедельник в британской газете The Teledraph была опубликована статья министров иностранных дел Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, посвященная 120-летию "Сердечного соглашения" между Лондоном и Парижем. В ней авторы объявляют Россию противником "новой Антанты" и заявляют, что "Украина должна победить в этой войне". Победа России, по словам глав МИД двух стран, будет поражением всего западного мира. Кэмерон и Сежурне заявили, что Запад "должен делать еще больше для того, чтобы нанести поражение РФ".Читайте также на РИА Новости Крым:"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на УкраинеЗапад разрушает основы безопасности – ГерасимовБлеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине

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великобритания, франция, мнения, алексей анпилогов, политика, украина, в мире, новости