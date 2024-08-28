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Англия и Германия подпишут двустороннее оборонное соглашение - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Англия и Германия подпишут двустороннее оборонное соглашение
Англия и Германия подпишут двустороннее оборонное соглашение - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Англия и Германия подпишут двустороннее оборонное соглашение
Англия и Германия к началу 2025 года намерены заключить новое оборонное соглашение. Обсудить это с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлин 28 августа прибыл... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T20:43
2024-08-28T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Англия и Германия к началу 2025 года намерены заключить новое оборонное соглашение. Обсудить это с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлин 28 августа прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщил офис британского премьер-министра.Согласно официальной позиции Англии, новый договор станет ключевым столпом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой, при этом будет основываться на оборонном соглашении, переговоры по которому в настоящее время уже ведутся с Германией."Обе стороны хотят договориться о новом партнерстве в начале 2025 года", – говорится в заявлении премьерского офиса.На согласование договора переговорная группа потратит полгода. А обсуждение оборонного соглашения намерены завершить уже этой осенью.В релизе подчеркивается, что договор такого масштаба никогда не был согласован между Великобританией и Германией.Читайте также на РИА Новости Крым:Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году Фицо оценил "добро" Запада на удары по России"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России
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великобритания, германия, новости, политика, в мире
Англия и Германия подпишут двустороннее оборонное соглашение

Великобритания и Германия подпишут двустороннее оборонное соглашение к началу 2025 года

20:43 28.08.2024
 
© РИА Новости . Николай Филяков / Перейти в фотобанкГермания ослабляет карантинные меры
Германия ослабляет карантинные меры - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Англия и Германия к началу 2025 года намерены заключить новое оборонное соглашение. Обсудить это с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлин 28 августа прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщил офис британского премьер-министра.
"У нас есть возможность, которая появляется раз в поколение, перезагрузить наши отношения с Европой и стремиться к подлинному, амбициозному партнерству, которое принесет пользу британскому народу", – процитировал офис слова Страмера.
Согласно официальной позиции Англии, новый договор станет ключевым столпом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой, при этом будет основываться на оборонном соглашении, переговоры по которому в настоящее время уже ведутся с Германией.
"Обе стороны хотят договориться о новом партнерстве в начале 2025 года", – говорится в заявлении премьерского офиса.
На согласование договора переговорная группа потратит полгода. А обсуждение оборонного соглашения намерены завершить уже этой осенью.
В релизе подчеркивается, что договор такого масштаба никогда не был согласован между Великобританией и Германией.

"Наряду с давними договорами Ланкастер-хауса, которые лежат в основе отношений Великобритании с Францией, это новое соглашение объединит всех членов E3 (тройка ЕС, включает Францию, Германию и Италию – ред.), поскольку наши правительства будут работать в унисон по ключевым геополитическим вопросам, таким как конфликт на Ближнем Востоке и на Украине", – сказано в заявлении.

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