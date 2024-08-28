https://crimea.ria.ru/20240828/angliya-i-germaniya-podpishut-dvustoronnee-oboronnoe-soglashenie-1139951623.html

Англия и Германия подпишут двустороннее оборонное соглашение

Англия и Германия подпишут двустороннее оборонное соглашение - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Англия и Германия подпишут двустороннее оборонное соглашение

Англия и Германия к началу 2025 года намерены заключить новое оборонное соглашение. Обсудить это с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлин 28 августа прибыл... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T20:43

2024-08-28T20:43

2024-08-28T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Англия и Германия к началу 2025 года намерены заключить новое оборонное соглашение. Обсудить это с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлин 28 августа прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщил офис британского премьер-министра.Согласно официальной позиции Англии, новый договор станет ключевым столпом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой, при этом будет основываться на оборонном соглашении, переговоры по которому в настоящее время уже ведутся с Германией."Обе стороны хотят договориться о новом партнерстве в начале 2025 года", – говорится в заявлении премьерского офиса.На согласование договора переговорная группа потратит полгода. А обсуждение оборонного соглашения намерены завершить уже этой осенью.В релизе подчеркивается, что договор такого масштаба никогда не был согласован между Великобританией и Германией.Читайте также на РИА Новости Крым:Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году Фицо оценил "добро" Запада на удары по России"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России

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великобритания, германия, новости, политика, в мире