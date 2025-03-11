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Агония Зеленского: зачем Киев устроил массированный налет на Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Агония Зеленского: зачем Киев устроил массированный налет на Подмосковье
Агония Зеленского: зачем Киев устроил массированный налет на Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Агония Зеленского: зачем Киев устроил массированный налет на Подмосковье
Массированная атака дронов ВСУ на центральные регионы России, в том числе Москву и Подмосковье, является проявлением бессильной агонии киевского режима и лично... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T12:36
2025-03-11T12:36
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака дронов ВСУ на центральные регионы России, в том числе Москву и Подмосковье, является проявлением бессильной агонии киевского режима и лично его главы Владимира Зеленского, осознающего, что его дни у власти сочтены. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров."Москва после налетов в прошлом году довольно хорошо защищена, но рискнули тем не менее ударить большим количеством дронов", – прокомментировал Шатров.По словам эксперта, если для Крыма и Севастополя налеты беспилотников ВСУ успели стать "в какой-то мере явлением постоянным", то такую массированную атаку на центральные регионы России, в том числе Москву и Подмосковье, действительно можно расценивать как нечто из ряда вон выходящее.По мнению политолога, поводами для этого "подлого поступка режима Зеленского" может быть что угодно, включая визит генсека ОБСЕ в Москву и начинающийся очередной раунд переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии.Но основная причина в том, что это агония Киева и лично Зеленского, считает эксперт."Это признак агонии украинского режима. И если вспоминать о письме с извинениями Зеленского, которое он написал Трампу, то все это явления одного порядка", – сказал Шатров.По его словам, Зеленский хорошо понимает, что "раздражает уже всех, в том числе союзников, и в первую очередь президента США Дональда Трампа", который будет делать все, чтобы на Украине прошли выборы и президентом стал другой человек.По мнению Шатрова, массированная атака украинских беспилотников на РФ минувшей ночью была нужна Зеленскому, чтобы продемонстрировать некий успех ВСУ и получить от союзников напоследок еще хоть какую-то выгоду в виде вооружения."Либо это деньги, которые не факт, что пойдут уже на укрепление украинской армии – они могут пойти прямо в карман Зеленскому. Либо это вооружение, которое тоже не факт, что попадет ВСУ, а может также стать личным доходом Зеленского и компании после продажи какой-нибудь третьей стране", – заключил политолог.Ранее спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский принес извинения президенту США Дональду Трампу за скандал в Белом доме, отправив американскому лидеру соответствующее письмо.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Москву и Подмосковье – все о ситуации к этому часу Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии: что они изменят Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США
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игорь шатров
Агония Зеленского: зачем Киев устроил массированный налет на Подмосковье

Атака сотен дронов ВСУ на центральные регионы России является агонией Зеленского – Шатров

12:36 11.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ запускают беспилотники
Боевики ВСУ запускают беспилотники
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Массированная атака дронов ВСУ на центральные регионы России, в том числе Москву и Подмосковье, является проявлением бессильной агонии киевского режима и лично его главы Владимира Зеленского, осознающего, что его дни у власти сочтены. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
"Москва после налетов в прошлом году довольно хорошо защищена, но рискнули тем не менее ударить большим количеством дронов", – прокомментировал Шатров.
По словам эксперта, если для Крыма и Севастополя налеты беспилотников ВСУ успели стать "в какой-то мере явлением постоянным", то такую массированную атаку на центральные регионы России, в том числе Москву и Подмосковье, действительно можно расценивать как нечто из ряда вон выходящее.
По мнению политолога, поводами для этого "подлого поступка режима Зеленского" может быть что угодно, включая визит генсека ОБСЕ в Москву и начинающийся очередной раунд переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии.
Но основная причина в том, что это агония Киева и лично Зеленского, считает эксперт.
"Это признак агонии украинского режима. И если вспоминать о письме с извинениями Зеленского, которое он написал Трампу, то все это явления одного порядка", – сказал Шатров.
По его словам, Зеленский хорошо понимает, что "раздражает уже всех, в том числе союзников, и в первую очередь президента США Дональда Трампа", который будет делать все, чтобы на Украине прошли выборы и президентом стал другой человек.

"И Зеленский готовится. Это уходящая натура. Но несмотря на это, он может еще нанести немалый вред, в частности вот такой атакой беспилотников на центральные регионы Российской Федерации", – сказал политолог.

По мнению Шатрова, массированная атака украинских беспилотников на РФ минувшей ночью была нужна Зеленскому, чтобы продемонстрировать некий успех ВСУ и получить от союзников напоследок еще хоть какую-то выгоду в виде вооружения.
"Либо это деньги, которые не факт, что пойдут уже на укрепление украинской армии – они могут пойти прямо в карман Зеленскому. Либо это вооружение, которое тоже не факт, что попадет ВСУ, а может также стать личным доходом Зеленского и компании после продажи какой-нибудь третьей стране", – заключил политолог.
Ранее спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский принес извинения президенту США Дональду Трампу за скандал в Белом доме, отправив американскому лидеру соответствующее письмо.
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Радио "Спутник в Крыму"Игорь Шатров
 
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