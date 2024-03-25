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В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник
В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник
Ученые Института биологии южных морей из Севастополя и НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии (Херсон) обнаружили загрязнения среднего течения... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T19:18
2024-03-25T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Ученые Института биологии южных морей из Севастополя и НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии (Херсон) обнаружили загрязнения среднего течения Салгира токсичными веществами. Накануне ученые вернулись из очередной экспедиции, сообщает пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ.В этой связи перед специалистами встал вопрос: эти районы подвергались антропогенной нагрузке на протяжении длительного времени в прошлом, или сегодняшние уровни концентрации являются результатом действия уже новых источников, объяснила она.Во время прошлых экспедиций ученые зафиксировали в этом районе высокие концентрации ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) и ПХБ (полихлорбифенилы). ДДТ, более известный как дуст, в середине прошлого века применялся в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Группа веществ ПХБ – это масляные жидкости, которые используются во многих современных устройствах, в частности, в трансформаторах и конденсаторах.Ученым удалось впервые собрать образцы стволов деревьев, в годовых кольцах которых могут накапливаться и сохраняться загрязняющие вещества.Ученым предстоит определить, какое количество органических веществ в древесине может сгореть, а какое способно вновь стать источником заражения окружающей среды.Совместные экспедиции в русле Салгира ученые из Севастополя и Херсона проводят с мая 2023 года. Их цель – изучение антропогенного воздействия на экосистему реки в прошлом и до наших дней.В Крыму проводится расчистка русел рек в рамках национального проекта "Экология", сообщил советник председателя Госсовета Крыма по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров. Уже расчистили большой участок русла Салгира с притоками в районе Симферополя, а также реки Отуз в Феодосии, Кизилташского ручья и реки Славянка.Читайте также на РИА Новости Крым:В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через СалгирВопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе
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салгир, крым, новости крыма, реки крыма, инбюм, херсонская область, людмила малахова, симферопольский район, красногвардейский район, экология
В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник

Ученые установят источники поступления в реку Салгир токсичных веществ

19:18 25.03.2024
 
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоВ Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник
В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источник
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Ученые Института биологии южных морей из Севастополя и НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии (Херсон) обнаружили загрязнения среднего течения Салгира токсичными веществами. Накануне ученые вернулись из очередной экспедиции, сообщает пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ.

"Наиболее высокие концентрации в донных осадках Салгира были обнаружены возле сел Красная зорька (Симферопольский район) и Пятихатка (Красногвардейский район)", – сказала начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Людмила Малахова.

В этой связи перед специалистами встал вопрос: эти районы подвергались антропогенной нагрузке на протяжении длительного времени в прошлом, или сегодняшние уровни концентрации являются результатом действия уже новых источников, объяснила она.
Во время прошлых экспедиций ученые зафиксировали в этом районе высокие концентрации ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) и ПХБ (полихлорбифенилы). ДДТ, более известный как дуст, в середине прошлого века применялся в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Группа веществ ПХБ – это масляные жидкости, которые используются во многих современных устройствах, в частности, в трансформаторах и конденсаторах.
Ученым удалось впервые собрать образцы стволов деревьев, в годовых кольцах которых могут накапливаться и сохраняться загрязняющие вещества.

"Мы смогли воспользоваться свежими спилами стволов софоры и абрикоса, в которых методом дендрохронологии определили возраст деревьев - 56 лет. Спилы стволов были разделены на интервалы роста по 5-10 лет, и в них, а также в сердцевине стволов, были отобраны пробы для дальнейшего определения вредных веществ и радионуклидов методами дендрохимии", – объяснили специалисты.

Ученым предстоит определить, какое количество органических веществ в древесине может сгореть, а какое способно вновь стать источником заражения окружающей среды.
Совместные экспедиции в русле Салгира ученые из Севастополя и Херсона проводят с мая 2023 года. Их цель – изучение антропогенного воздействия на экосистему реки в прошлом и до наших дней.
В Крыму проводится расчистка русел рек в рамках национального проекта "Экология", сообщил советник председателя Госсовета Крыма по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров. Уже расчистили большой участок русла Салгира с притоками в районе Симферополя, а также реки Отуз в Феодосии, Кизилташского ручья и реки Славянка.
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СалгирКрымНовости КрымаРеки КрымаИнБЮМХерсонская областьЛюдмила МалаховаСимферопольский районКрасногвардейский районЭкология
 
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