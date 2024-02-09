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Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе
Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе
Часть набережной Салгира в Симферополе подтоплена из-за поднятия уровня воды в реке. Об этом сообщает дирекция учреждения "Парки столицы". РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T17:52
2024-02-09T18:31
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Часть набережной Салгира в Симферополе подтоплена из-за поднятия уровня воды в реке. Об этом сообщает дирекция учреждения "Парки столицы".В этой связи жителей и госте крымской столицы попросили соблюдать осторожность и в целях безопасности не подходить близко к воде.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил, что подтопление набережной Салгира произошло из-за увеличения уровня сброса воды из Симферопольского водохранилища.И напомнил, что при возникновении внештатных ситуаций можно обратиться в ЕДДС города Симферополя по телефону: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.В Крыму ранее сформировали межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов. С 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проводят выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.
https://crimea.ria.ru/20240209/na-podkhode-k-krymskomu-mostu-soshel-opolzen-kak-organizovano-dvizhenie-1134825780.html
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симферополь, новости крыма, реки крыма, салгир, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , крым, михаил афанасьев
Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе

Подтоплена часть набережной Салгира в Симферополе

17:52 09.02.2024 (обновлено: 18:31 09.02.2024)
 
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Часть набережной Салгира в Симферополе подтоплена из-за поднятия уровня воды в реке. Об этом сообщает дирекция учреждения "Парки столицы".
"Уровень воды в Салгире поднялся, подтопив часть набережной в парке имени Гагарина", – сказано в сообщении учреждения.
В этой связи жителей и госте крымской столицы попросили соблюдать осторожность и в целях безопасности не подходить близко к воде.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил, что подтопление набережной Салгира произошло из-за увеличения уровня сброса воды из Симферопольского водохранилища.
"Пожалуйста, будьте внимательны и по возможности не находитесь возле русла реки. Все службы работают в режиме повышенной готовности, мониторинговые группы контролируют уровень воды с учетом производимого сброса из Симферопольского водохранилища", – написал он в своем Telegram-канале.
И напомнил, что при возникновении внештатных ситуаций можно обратиться в ЕДДС города Симферополя по телефону: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
В Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
В Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
В Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
В Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
В Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
В Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
6 из 6
В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
В Крыму ранее сформировали межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов. С 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проводят выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.
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СимферопольНовости КрымаРеки КрымаСалгирМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"КрымМихаил Афанасьев
 
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