https://crimea.ria.ru/20240209/salgir-vyshel-iz-beregov--podtoplena-naberezhnaya-v-simferopole-1134832619.html

Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе

Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе

Часть набережной Салгира в Симферополе подтоплена из-за поднятия уровня воды в реке. Об этом сообщает дирекция учреждения "Парки столицы". РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T17:52

2024-02-09T17:52

2024-02-09T18:31

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муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

крым

михаил афанасьев

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Часть набережной Салгира в Симферополе подтоплена из-за поднятия уровня воды в реке. Об этом сообщает дирекция учреждения "Парки столицы".В этой связи жителей и госте крымской столицы попросили соблюдать осторожность и в целях безопасности не подходить близко к воде.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил, что подтопление набережной Салгира произошло из-за увеличения уровня сброса воды из Симферопольского водохранилища.И напомнил, что при возникновении внештатных ситуаций можно обратиться в ЕДДС города Симферополя по телефону: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.В Крыму ранее сформировали межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов. С 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проводят выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.

https://crimea.ria.ru/20240209/na-podkhode-k-krymskomu-mostu-soshel-opolzen-kak-organizovano-dvizhenie-1134825780.html

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симферополь, новости крыма, реки крыма, салгир, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , крым, михаил афанасьев