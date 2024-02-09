Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе
Подтоплена часть набережной Салгира в Симферополе
17:52 09.02.2024 (обновлено: 18:31 09.02.2024)
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
СИМФЕРОПРОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Часть набережной Салгира в Симферополе подтоплена из-за поднятия уровня воды в реке. Об этом сообщает дирекция учреждения "Парки столицы".
"Уровень воды в Салгире поднялся, подтопив часть набережной в парке имени Гагарина", – сказано в сообщении учреждения.
В этой связи жителей и госте крымской столицы попросили соблюдать осторожность и в целях безопасности не подходить близко к воде.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил, что подтопление набережной Салгира произошло из-за увеличения уровня сброса воды из Симферопольского водохранилища.
"Пожалуйста, будьте внимательны и по возможности не находитесь возле русла реки. Все службы работают в режиме повышенной готовности, мониторинговые группы контролируют уровень воды с учетом производимого сброса из Симферопольского водохранилища", – написал он в своем Telegram-канале.
И напомнил, что при возникновении внештатных ситуаций можно обратиться в ЕДДС города Симферополя по телефону: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
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В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
© Фото: Парки столицыВ Салгире поднялся уровень воды
6 из 6
В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
1 из 6
В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
2 из 6
В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
3 из 6
В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
4 из 6
В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
5 из 6
В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
6 из 6
В Салгире поднялся уровень воды
© Фото: Парки столицы
В Крыму ранее сформировали межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов. С 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проводят выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.