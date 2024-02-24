https://crimea.ria.ru/20240224/v-poselke-komsomolskoe-pod-simferopolem-postroyat-novyy-most-cherez-salgir-1135190094.html

В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир

В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир - РИА Новости Крым, 24.02.2024

В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир

В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир. Об этом сообщил мэр Симферополя Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T20:08

2024-02-24T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир. Об этом сообщил мэр Симферополя Михаил Афанасьев."Как и обещал информирую вас о ситуации с аварийным пешеходным мостом в пгт Комсомольское. Пока ведутся подготовительные работы к строительству нового сооружения, было принято решение организовать временный мост. Работы уже ведутся, в ближайшее время будут окончены, установлено ограждение и подходы ко временному мосту", - написал он в своем ТГ-канале.Так же он выразил благодарность военнослужащим, которые откликнулись и помогли. "Спасибо и местным жителям, которые участвовали в процессе, подходили, интересовались, поили чаем", - написала градоначальник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ администрации рассказали причины сноса деревьев на берегу Салгира

https://crimea.ria.ru/20240209/salgir-vyshel-iz-beregov--podtoplena-naberezhnaya-v-simferopole-1134832619.html

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симферополь, михаил афанасьев, салгир, строительство, городская среда, общество, новости крыма, крым