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В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир
В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир - РИА Новости Крым, 24.02.2024
В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир
В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир. Об этом сообщил мэр Симферополя Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T20:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир. Об этом сообщил мэр Симферополя Михаил Афанасьев."Как и обещал информирую вас о ситуации с аварийным пешеходным мостом в пгт Комсомольское. Пока ведутся подготовительные работы к строительству нового сооружения, было принято решение организовать временный мост. Работы уже ведутся, в ближайшее время будут окончены, установлено ограждение и подходы ко временному мосту", - написал он в своем ТГ-канале.Так же он выразил благодарность военнослужащим, которые откликнулись и помогли. "Спасибо и местным жителям, которые участвовали в процессе, подходили, интересовались, поили чаем", - написала градоначальник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ администрации рассказали причины сноса деревьев на берегу Салгира
https://crimea.ria.ru/20240209/salgir-vyshel-iz-beregov--podtoplena-naberezhnaya-v-simferopole-1134832619.html
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симферополь, михаил афанасьев, салгир, строительство, городская среда, общество, новости крыма, крым
В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир

В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через реку Салгир

20:08 24.02.2024 (обновлено: 20:09 24.02.2024)
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир
В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир. Об этом сообщил мэр Симферополя Михаил Афанасьев.
"Как и обещал информирую вас о ситуации с аварийным пешеходным мостом в пгт Комсомольское. Пока ведутся подготовительные работы к строительству нового сооружения, было принято решение организовать временный мост. Работы уже ведутся, в ближайшее время будут окончены, установлено ограждение и подходы ко временному мосту", - написал он в своем ТГ-канале.
Так же он выразил благодарность военнослужащим, которые откликнулись и помогли. "Спасибо и местным жителям, которые участвовали в процессе, подходили, интересовались, поили чаем", - написала градоначальник.
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