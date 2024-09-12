https://crimea.ria.ru/20240912/simferopol-chastichno-ostalsya-bez-sveta-i-vody--spisok-ulits-1140308108.html

Часть Симферополя частично осталась без света и воды – список улиц

Часть Симферополя частично осталась без света и воды – список улиц - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Часть Симферополя частично осталась без света и воды – список улиц

Отключение электричества в Симферополе в четверг коснется жителей 19 улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T16:34

2024-09-12T16:34

2024-09-12T16:42

симферополь

электросети

вода крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Отключение электричества в Симферополе в четверг коснется жителей 19 улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".По данным предприятия, сейчас на местах работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.Из-за аварии на сетях "Крымэнерго" отключение коснется и системы водоснабжения в прилегающем районе, сообщает "Вода Крыма"."В связи с аварией на сетях "Крымэнерго" и отсутствием электроэнергии на насосной станции "Русская" с 16:00 12 сентября ограничено водоснабжение по улицам: Русская, Трубаченко, Батурина, Очаковская, Гавена, Дмитрия Ульянова, 60 лет Октября, Гражданская, Зенитная, Поповкина, Крымских Партизан, Сочинская, Толбухина, Сизаса, Аральская, Гавена, Залесская (частично), Миллера, Новороссийская, Очаковская, Батумская, Качинская, а также прилегающие улицы и переулки", - сказано в сообщении предприятия.Из-за аварии на сетях также частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район, сообщили ранее в "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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