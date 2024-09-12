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Часть Симферополя частично осталась без света и воды – список улиц - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Часть Симферополя частично осталась без света и воды – список улиц
Часть Симферополя частично осталась без света и воды – список улиц - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Часть Симферополя частично осталась без света и воды – список улиц
Отключение электричества в Симферополе в четверг коснется жителей 19 улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T16:34
2024-09-12T16:42
симферополь
электросети
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Отключение электричества в Симферополе в четверг коснется жителей 19 улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".По данным предприятия, сейчас на местах работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.Из-за аварии на сетях "Крымэнерго" отключение коснется и системы водоснабжения в прилегающем районе, сообщает "Вода Крыма"."В связи с аварией на сетях "Крымэнерго" и отсутствием электроэнергии на насосной станции "Русская" с 16:00 12 сентября ограничено водоснабжение по улицам: Русская, Трубаченко, Батурина, Очаковская, Гавена, Дмитрия Ульянова, 60 лет Октября, Гражданская, Зенитная, Поповкина, Крымских Партизан, Сочинская, Толбухина, Сизаса, Аральская, Гавена, Залесская (частично), Миллера, Новороссийская, Очаковская, Батумская, Качинская, а также прилегающие улицы и переулки", - сказано в сообщении предприятия.Из-за аварии на сетях также частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район, сообщили ранее в "Крымэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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симферополь, электросети, вода крыма, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым
Часть Симферополя частично осталась без света и воды – список улиц

Десятки улиц Симферополя остались без света и воды

16:34 12.09.2024 (обновлено: 16:42 12.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВид на Симферополь с борта вертолета санитарной авиации Республиканского центра медицины катастроф
Вид на Симферополь с борта вертолета санитарной авиации Республиканского центра медицины катастроф - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Отключение электричества в Симферополе в четверг коснется жителей 19 улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в Симферополе. Частично улицы: Дм. Ульянова, Батумская, Русская, Гражданская, Качинская, Зенитная, Миллера, Поповкина, Батурина, Бульварная, Севастопольская, Трубаченко, Балаклавская, Ливневая, Крымских Партизан; переулки: Ореховый, Русский, Батумский", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, сейчас на местах работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.
Из-за аварии на сетях "Крымэнерго" отключение коснется и системы водоснабжения в прилегающем районе, сообщает "Вода Крыма".
"В связи с аварией на сетях "Крымэнерго" и отсутствием электроэнергии на насосной станции "Русская" с 16:00 12 сентября ограничено водоснабжение по улицам: Русская, Трубаченко, Батурина, Очаковская, Гавена, Дмитрия Ульянова, 60 лет Октября, Гражданская, Зенитная, Поповкина, Крымских Партизан, Сочинская, Толбухина, Сизаса, Аральская, Гавена, Залесская (частично), Миллера, Новороссийская, Очаковская, Батумская, Качинская, а также прилегающие улицы и переулки", - сказано в сообщении предприятия.
Из-за аварии на сетях также частично обесточены Керчь и Бахчисарайский район, сообщили ранее в "Крымэнерго".
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СимферопольЭлектросетиВода КрымаГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаКрым
 
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