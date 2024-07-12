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В Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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В Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка
В Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка
Сброс загрязненных сточных вод в реку Славянка в столице Крыма прекращен. Труба ливневой канализации, через которую в реку попадали неустановленные вещества,... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T17:19
2024-07-12T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Сброс загрязненных сточных вод в реку Славянка в столице Крыма прекращен. Труба ливневой канализации, через которую в реку попадали неустановленные вещества, была затампонирована работниками ГУП "Вода Крыма". Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.Ранее воды реки Славянка окрасились в белый цвет и приобрели странный запах. Отобранные в реке пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока. Источник сброса - труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка, сообщили в министерстве.Тампонирование позволит выявить входящие источники сбросов. Нарушитель будет найден и наказан, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления оперативного реагирования Министерства экологии и природных ресурсов РК Сергей Сандрыгайло.Ранее в Следственном комитете РФ по Крыму и Севастополю инициировали проверку по факту загрязнения реки Славянка в Симферополе, о результатах которой будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину.Впервые о проблемах в русле реки Славянка сайт РИА Новости Крым сообщал в июле 2020 года. Тогда пользователи в соцсетях обратили внимание, что воды реки стали белого цвета и имеют странный запах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источникВ русле реки Салгир обнаружили залежи старых пластиковых столов и стульевНедобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит воды
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В Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка

Источник вредных сбросов в реку Славянка в Симферополе перекрыт

17:19 12.07.2024
 
© Соцсети Ольги СлавгородскойВ Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка
В Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка
© Соцсети Ольги Славгородской
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Сброс загрязненных сточных вод в реку Славянка в столице Крыма прекращен. Труба ливневой канализации, через которую в реку попадали неустановленные вещества, была затампонирована работниками ГУП "Вода Крыма". Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.
"В 14.54 сегодня полностью прекращен сброс сточных вод в р. Славянка. Ожидаем результата проведенных работ в виде чистой прозрачной воды в реке. Прошу всех проявить понимание и терпение - на это нужно время", - написала она в социальной сети.
Ранее воды реки Славянка окрасились в белый цвет и приобрели странный запах. Отобранные в реке пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока. Источник сброса - труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка, сообщили в министерстве.
© Соцсети министра экологии Крыма Ольги СлавгородскойЗагрязнение реки Славянки в Симферополе
Загрязнение реки Славянки в Симферополе
© Соцсети министра экологии Крыма Ольги Славгородской
Загрязнение реки Славянки в Симферополе
Тампонирование позволит выявить входящие источники сбросов. Нарушитель будет найден и наказан, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления оперативного реагирования Министерства экологии и природных ресурсов РК Сергей Сандрыгайло.
"Для юрлица может быть назначен штраф в размере трехсот тысяч, а также рассчитан ущерб, размер которого устанавливается по результатам отобранных проб, проведенных анализов и проведенных расчетов. Он может исчисляться в миллионах рублей", - сказал он.
Ранее в Следственном комитете РФ по Крыму и Севастополю инициировали проверку по факту загрязнения реки Славянка в Симферополе, о результатах которой будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Впервые о проблемах в русле реки Славянка сайт РИА Новости Крым сообщал в июле 2020 года. Тогда пользователи в соцсетях обратили внимание, что воды реки стали белого цвета и имеют странный запах.
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