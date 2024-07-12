https://crimea.ria.ru/20240712/v-krymu-perekryli-istochnik-vrednykh-sbrosov-v-rechku-slavyanka-1138811314.html

В Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка

В Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Крыму перекрыли источник вредных сбросов в речку Славянка

Сброс загрязненных сточных вод в реку Славянка в столице Крыма прекращен. Труба ливневой канализации, через которую в реку попадали неустановленные вещества,... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T17:19

2024-07-12T17:19

2024-07-12T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Сброс загрязненных сточных вод в реку Славянка в столице Крыма прекращен. Труба ливневой канализации, через которую в реку попадали неустановленные вещества, была затампонирована работниками ГУП "Вода Крыма". Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.Ранее воды реки Славянка окрасились в белый цвет и приобрели странный запах. Отобранные в реке пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока. Источник сброса - труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка, сообщили в министерстве.Тампонирование позволит выявить входящие источники сбросов. Нарушитель будет найден и наказан, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления оперативного реагирования Министерства экологии и природных ресурсов РК Сергей Сандрыгайло.Ранее в Следственном комитете РФ по Крыму и Севастополю инициировали проверку по факту загрязнения реки Славянка в Симферополе, о результатах которой будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину.Впервые о проблемах в русле реки Славянка сайт РИА Новости Крым сообщал в июле 2020 года. Тогда пользователи в соцсетях обратили внимание, что воды реки стали белого цвета и имеют странный запах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источникВ русле реки Салгир обнаружили залежи старых пластиковых столов и стульевНедобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит воды

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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