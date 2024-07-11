https://crimea.ria.ru/20240711/v-rusle-reki-salgir-obnaruzhili-zalezhi-starykh-plastikovykh-stolov-i-stulev-1138778841.html

В русле реки Салгир обнаружили залежи старых пластиковых столов и стульев

В русле реки Салгир обнаружили залежи старых пластиковых столов и стульев - РИА Новости Крым, 11.07.2024

В русле реки Салгир обнаружили залежи старых пластиковых столов и стульев

Ученые севастопольского Института биологии южных морей во время экспедиции вдоль русла крымской реки Салгир обнаружили очаг загрязнения пластиком - неизвестные... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T18:45

2024-07-11T18:45

2024-07-11T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Ученые севастопольского Института биологии южных морей во время экспедиции вдоль русла крымской реки Салгир обнаружили очаг загрязнения пластиком - неизвестные выгрузили прямо в реку партию старых пластиковых столов и стульев. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Людмила Малахова."Во время последней экспедиции мы были в районе Красной зорьки (село в Симферопольском районе – ред.) и обратили внимание, что часть русла загрязнена пластиком до такой степени, что просто немыслимо. Такое впечатление, что туда сбрасывали какой-то склад ненужных пластмассовых изделий - стулья, столы, пластиковые мешки и так далее", - констатировала она.По словам Млаховой, из пластмассовых изделий в воды реки поступают пластификаторы – вредные для окружающей среды химические вещества.Кроме того, в среднем течении реки Салгир ученые обнаружили высокий уровень загрязнения пестицидами, в частности, ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан – ред.) Такие вещества быстро выпадают в осадок, их можно отследить по кернам – отобранным образцам донных отложений.В семидесятые годы о последствиях применения ДДТ еще ничего не было известно. Его активно применяли в сельском хозяйстве, а также для уничтожения малярийных комаров в лесных и степных зонах.В Симферопольском районе уровень загрязнения вод и донных отложений Салгира пестицидами очень низкий, отметили члены экспедиции.Более серьезная проблема сложилась в среднем течении реки, в районе села Красная зорька (Симферопольский р-н), а также Искра и Пятихатка (Красногвардейский р-н). Члены экспедиции отбирали пробы возле мостов, где это делать удобнее всего:"Уровень загрязнения был на порядок выше, чем в Симферопольском районе. Это говорит о том, что там есть источники загрязнения".Наиболее вероятный источник заражения – старые залежи пестицидов на заброшенных складах. Ученые обращаются к местным жителям с просьбой – если им что-то известно о местонахождении такого склада в районе названных сел, сообщить об этом в Институт биологии южных морей или руководителю экспедиции по электронной почте Malakhovalv@ibss-ras.ru.Исследованиями русла самой длинной реки Крыма сотрудники ФИЦ ИнБЮМ занялись в 2023 году. Их цель – оценить ее современное состояние и понять, как она изменяется под влиянием деятельности человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидийВ Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источникУченые из Севастополя будут изучать третье по величине озеро в мире

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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