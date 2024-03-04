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Ученые из Севастополя будут изучать второе по величине озеро в мире

Ученые из Севастополя будут изучать второе по величине озеро в мире - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Ученые из Севастополя будут изучать второе по величине озеро в мире

Севастопольские ученые в Уганде будут заниматься изучением знаменитого озера Виктория – вторым по величине в мире. Об этом идет речь в соглашении, подписанном... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T07:14

2024-03-04T07:14

2024-03-04T07:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Севастопольские ученые в Уганде будут заниматься изучением знаменитого озера Виктория – вторым по величине в мире. Об этом идет речь в соглашении, подписанном между Институтом биологии южных морей и Университетом Нкумба (NKU). О предстоящем сотрудничестве РИА Новости Крым рассказал помощник директора ФИЦ ИнБЮМ, член Экспертного комитета при Госдуме по развитию отношений со странами Африки Мансур Адамов.Он напомнил, что в экваториальной зоне температура воды поднимается выше 25 градусов, что способствует развитию многих патогенных микроорганизмов."Мы очень заинтересованы в изучении местных водоемов, в предложении своих наработок, допустим, по очищению озера и борьбе с вредными микроорганизмами в нем, опасными для человека", – говорит Адамов.У представителей африканской стороны, в свою очередь, есть большая заинтересованность в зарыблении водных объектов, поскольку продовольственная проблема остается для Уганды ключевой.Делегация правительства Севастополя с представителем ИнБЮМ в составе побывала с визитом в Уганде, чтобы закрепить соглашения, достигнутые на саммите Россия – Африка. Речь в первую очередь шла о развитии бизнес-связей и сотрудничестве в аграрном, рыбопромышленном и машиностроительном секторах, уточнил Мансур Адамов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусно и полезно: ИНБюМ запускает производство БАДов из микроводорослейУченые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние СалгираУникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авторы, инбюм, наука и технологии, крым, африка, новости крыма, мансур адамов