Ученые из Севастополя будут изучать второе по величине озеро в мире
Севастопольские ученые займутся изучением и зарыблением водоемов в Уганде
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)Подписание соглашения
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Севастопольские ученые в Уганде будут заниматься изучением знаменитого озера Виктория – вторым по величине в мире. Об этом идет речь в соглашении, подписанном между Институтом биологии южных морей и Университетом Нкумба (NKU). О предстоящем сотрудничестве РИА Новости Крым рассказал помощник директора ФИЦ ИнБЮМ, член Экспертного комитета при Госдуме по развитию отношений со странами Африки Мансур Адамов.
"Уганду и ее город Энтеббе мы рассматриваем как научный и образовательный кластер для дальнейших проектов, это может быть связано и с очисткой воды, и с зарыблением местных акваторий. В Энтеббе около 75% городской черты – это водная поверхность озера Виктория, и там очень сильно развит туризм. Они заинтересованы развивать эту отрасль, а для этого нужно следить за водоемом, ихтиофауной и микроорганизмами, которые живут в этом озере", – объяснил он.
Он напомнил, что в экваториальной зоне температура воды поднимается выше 25 градусов, что способствует развитию многих патогенных микроорганизмов.
"Мы очень заинтересованы в изучении местных водоемов, в предложении своих наработок, допустим, по очищению озера и борьбе с вредными микроорганизмами в нем, опасными для человека", – говорит Адамов.
У представителей африканской стороны, в свою очередь, есть большая заинтересованность в зарыблении водных объектов, поскольку продовольственная проблема остается для Уганды ключевой.
"Конечно, большая проблема существует с продуктами питания, а в развитии рыбоводства и выращивании, например, мидий, они видят очень хорошие перспективы для своего рынка. Поэтому, конечно, я думаю, что Севастополь и наш институт могут помочь в этом смысле Республике Уганда", – сказал специалист.
Делегация правительства Севастополя с представителем ИнБЮМ в составе побывала с визитом в Уганде, чтобы закрепить соглашения, достигнутые на саммите Россия – Африка. Речь в первую очередь шла о развитии бизнес-связей и сотрудничестве в аграрном, рыбопромышленном и машиностроительном секторах, уточнил Мансур Адамов.
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