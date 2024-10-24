https://crimea.ria.ru/20241024/chto-budet-s-ubivshimi-upravlyayuschuyu-taygana-lvami-1141317900.html

Что будет с убившими управляющую "Тайгана" львами

Что будет с убившими управляющую "Тайгана" львами - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Что будет с убившими управляющую "Тайгана" львами

Львов, растерзавших управляющую парка "Тайган" в Крыму Леокадию Перевалову, не будут усыплять, они продолжат жить в сафари-парке. Об этом заявил директор Олег... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T16:02

2024-10-24T16:02

2024-10-24T16:15

чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года

парк львов "тайган"

олег зубков

крым

новости крыма

белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Львов, растерзавших управляющую парка "Тайган" в Крыму Леокадию Перевалову, не будут усыплять, они продолжат жить в сафари-парке. Об этом заявил директор Олег Зубков, видео размещено в Telegram-канале парка.16 октября сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма погибла в результате нападения хищников во время уборки в вольере. Позже Зубков уточнил, что речь идет о самой опытной сотруднице, управляющей парком и директоре зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадии Переваловой.Он рассказал, что нападение совершили две львицы и лев, "действуя согласно своим инстинктам и природному происхождению". В трагедии виноват человеческий фактор, убежден Зубков.Он пояснил, почему управляющая парком, ставшая жертвой хищников, оказалась в вольере.Он также подчеркнул, что в роковой день Леокадия Перевалова работала не одна. Она приняла участие в традиционной утренней планерке, поставила задачи подчиненным и затем вместе с другим сотрудником парка приступила к уборке "тигрятника"."Все хищники были загнаны в вольеры, закрыты шиберы. Ей оставалось только в наружных вольерах произвести уборку. Но она отправила этого сотрудник куда-то, а сама пошла одна во "львятник". Никто по пятам за ней не должен был ходить, потому что она сама как раз управляющая, которая инструктировала всех людей под подпись и прекрасно знала все инструкции наизусть", - уточнил директор "Тайгана".Зубков также рассказал о дальнейшей судьбе напавших на сотрудницу львов.Зубков подчеркнул, что их больше не будут выпускать в саванну. При этом хищники останутся в экспозиции сафари-парка, и будут жить в вольерах, как это происходит в обычных зоопарках."Никакого убийства - отстрела или эвтаназии - не будет. Львы - хищные животные, их природа - убивать. Мои взаимоотношения со львами - это в каком-то роде аномальное явление во взаимоотношениях человека и высших хищников. Я могу себе это позволить. Во-первых, это моя жизнь, во-вторых - это мои львы, которых я вырастил, и поведение которых знаю", - подытожил он.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и послеПарк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии

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чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", олег зубков, крым, новости крыма, белогорский район