Как Россия ответит Западу на использование замороженных активов – Минфин
Силуанов: будем использовать активы недружественных компаний в ответ Западу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов России, Москва будет аналогично использовать замороженные активы недружественных компаний, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов", - сказал Силуанов журналистам.
Глава минфина отметил, что доходы от замороженных активов западных стран будут направлены на нужды экономики и нужды субъектов РФ. По словам Силуанова, соответствующие решения уже приняты.
США и страны G7 на 99% согласовали займ Украине с погашением из доходов от российских активов, сообщила ранее руководитель американского минфина Джанет Йеллен.
Ранее сообщалось, что главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого замороженные российские активы.
Отмечается, что по итогам встречи участники подчеркнули свое намерение продолжать оказывать Украине военную помощь, и поддержали полную евроинтеграцию страны, "включая членство в НАТО".
В начале сентября вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву был снят Венгрией с обсуждения в Совете Евросоюза.
Позже стало известно о том, что ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиарда евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы.
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