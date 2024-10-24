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Как Россия ответит Западу на использование замороженных активов – Минфин - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Как Россия ответит Западу на использование замороженных активов – Минфин
Как Россия ответит Западу на использование замороженных активов – Минфин - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Как Россия ответит Западу на использование замороженных активов – Минфин
Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов России, Москва будет аналогично использовать замороженные активы недружественных компаний, заявил... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T14:44
2024-10-24T14:44
минфин россии
антон силуанов
замороженные активы россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов России, Москва будет аналогично использовать замороженные активы недружественных компаний, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Глава минфина отметил, что доходы от замороженных активов западных стран будут направлены на нужды экономики и нужды субъектов РФ. По словам Силуанова, соответствующие решения уже приняты.США и страны G7 на 99% согласовали займ Украине с погашением из доходов от российских активов, сообщила ранее руководитель американского минфина Джанет Йеллен.Ранее сообщалось, что главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого замороженные российские активы.Отмечается, что по итогам встречи участники подчеркнули свое намерение продолжать оказывать Украине военную помощь, и поддержали полную евроинтеграцию страны, "включая членство в НАТО".В начале сентября вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву был снят Венгрией с обсуждения в Совете Евросоюза.Позже стало известно о том, что ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиарда евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовВоровство российских активов не останется без ответа Москвы – ПесковКогда Киев получит первый транш из доходов от российских активов
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минфин россии, антон силуанов, замороженные активы россии, россия, украина
Как Россия ответит Западу на использование замороженных активов – Минфин

Силуанов: будем использовать активы недружественных компаний в ответ Западу

14:44 24.10.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов России, Москва будет аналогично использовать замороженные активы недружественных компаний, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов", - сказал Силуанов журналистам.
Глава минфина отметил, что доходы от замороженных активов западных стран будут направлены на нужды экономики и нужды субъектов РФ. По словам Силуанова, соответствующие решения уже приняты.
США и страны G7 на 99% согласовали займ Украине с погашением из доходов от российских активов, сообщила ранее руководитель американского минфина Джанет Йеллен.
Ранее сообщалось, что главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого замороженные российские активы.
Отмечается, что по итогам встречи участники подчеркнули свое намерение продолжать оказывать Украине военную помощь, и поддержали полную евроинтеграцию страны, "включая членство в НАТО".
В начале сентября вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву был снят Венгрией с обсуждения в Совете Евросоюза.
Позже стало известно о том, что ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиарда евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Минфин РоссииАнтон СилуановЗамороженные активы РоссииРоссияУкраина
 
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