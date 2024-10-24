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Что происходит в зоне СВО - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Что происходит в зоне СВО - данные Минобороны
Что происходит в зоне СВО - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Что происходит в зоне СВО - данные Минобороны
Российские военные уничтожили еще две тысячи украинских боевиков в зоне специальной военной операции, а также разбили вражескую технику и вооружение, в том... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T14:06
2024-10-24T14:06
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще две тысячи украинских боевиков в зоне специальной военной операции, а также разбили вражескую технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика" и два склада с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки и уничтожили свыше 490 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, четыре пикапа, британскую САУ, три гаубицы производства США и станцию РЭБ "Анклав-Н"."Южная" группа войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 785 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицы, бронетранспортеры и три орудия М119 производства США.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отразили 11 контратак, противник потерял 465 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и бронированную машину HMMWV производства США, две боевые бронированные машины "Казак", десять автомобилей и гаубицы.Группировка войск "Восток" отразила контратаку врага. Потери противника составили до 100 военнослужащих и различная техника. Также уничтожены три полевых склада с боеприпасами.Бойцы "Днепра" уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, орудие Д-20, буксируемую гаубицу "Мста-Б", пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов.Накануне потери ВСУ также составили 2000 военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России проламывает оборону противника в ДонбассеКолонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном полеВойска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Что происходит в зоне СВО - данные Минобороны

ВСУ потеряли более двух тысяч человек за сутки - Минобороны

14:06 24.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще две тысячи украинских боевиков в зоне специальной военной операции, а также разбили вражескую технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика" и два склада с боеприпасами.
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки и уничтожили свыше 490 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, четыре пикапа, британскую САУ, три гаубицы производства США и станцию РЭБ "Анклав-Н".
"Южная" группа войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 785 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицы, бронетранспортеры и три орудия М119 производства США.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отразили 11 контратак, противник потерял 465 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и бронированную машину HMMWV производства США, две боевые бронированные машины "Казак", десять автомобилей и гаубицы.
Группировка войск "Восток" отразила контратаку врага. Потери противника составили до 100 военнослужащих и различная техника. Также уничтожены три полевых склада с боеприпасами.
Бойцы "Днепра" уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, орудие Д-20, буксируемую гаубицу "Мста-Б", пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов.
Накануне потери ВСУ также составили 2000 военнослужащих.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Армия России проламывает оборону противника в Донбассе
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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