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Напавший на мурманского губернатора Чибиса получил 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Напавший на мурманского губернатора Чибиса получил 13 лет колонии
Напавший на мурманского губернатора Чибиса получил 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Напавший на мурманского губернатора Чибиса получил 13 лет колонии
Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Апатитов, который в апреле этого года напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T15:26
2024-10-24T15:26
новости
суд
приговор
андрей чибис
покушение
мурманская область
мурманск
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Апатитов, который в апреле этого года напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и нанес ему ранения. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. После встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора и нанес тяжелое ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен, сообщили в СК РФ. Позже в ведомстве сообщили, что мотивом нападения на Чибиса стала личная неприязнь. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость фигуранта уголовного дела, отметила Петренко.По ее словам, следствие установило, что подсудимый пытался совершить убийство губернатора "в связи с тем, что был не согласен с принятыми им решениями"."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать его фигурант будет в исправительной колонии строгого режима", - добавила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Андрей Чибис - биографияСтечение обстоятельств: напавший на губернатора Чибиса арестованПервые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, суд, приговор, андрей чибис, покушение, мурманская область, мурманск, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Напавший на мурманского губернатора Чибиса получил 13 лет колонии

Суд приговорил к 13 годам колонии напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса

15:26 24.10.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Апатитов, который в апреле этого года напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и нанес ему ранения. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. После встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора и нанес тяжелое ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен, сообщили в СК РФ. Позже в ведомстве сообщили, что мотивом нападения на Чибиса стала личная неприязнь. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость фигуранта уголовного дела, отметила Петренко.
По ее словам, следствие установило, что подсудимый пытался совершить убийство губернатора "в связи с тем, что был не согласен с принятыми им решениями".
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать его фигурант будет в исправительной колонии строгого режима", - добавила она.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиСудПриговорАндрей ЧибисПокушениеМурманская областьМурманскСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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