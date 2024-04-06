https://crimea.ria.ru/20240406/stechenie-obstoyatelstv-napavshiy-na-gubernatora-chibisa-arestovan-1136329016.html

Стечение обстоятельств: напавший на губернатора Чибиса арестован

Стечение обстоятельств: напавший на губернатора Чибиса арестован - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Стечение обстоятельств: напавший на губернатора Чибиса арестован

Фигурант дела о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса арестован на два месяца, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T13:26

2024-04-06T13:26

2024-04-06T13:42

происшествия

андрей чибис

мурманская область

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новости

покушение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Фигурант дела о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса арестован на два месяца, пишет РИА Новости. Выездное судебное заседание прошло в субботу в больнице, где находится обвиняемый, получивший ранение при задержании. Перед его началом мужчина ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что мотивом нападения не были "голоса в голове" и на учете он не состоит.По его словам, он не пьет, и в тот день тоже был трезвым."Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие - не знаю, врач прописал. До этого (нападения - ред.) был у зубного", - рассказал мужчина.Обвиняемый также ответил, что у него нет семьи, но есть дети. Всю жизнь он прожил в Апаитах. Работает на железной дороге.На вопрос, специально ли он взял с собой нож, отвечать не стал, заявив, что пока идет следствие "никаких комментариев".Напавший на губернатора заявил, что сожалеет о содеянном и готов извиниться перед ним.Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. После встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора и нанес тяжелое ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен, сообщили в СК РФ. Позже в ведомстве сообщили, что мотивом нападения на Чибиса стала личная неприязнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Что известно о напавшем на губернатора Мурманской области мужчинеПервые слова губернатора Чибиса после нападения и операцииНапавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, андрей чибис, мурманская область, приговор, суд, новости, покушение