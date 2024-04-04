https://crimea.ria.ru/20240404/gubernator-murmanskoy-oblasti-andrey-chibis-ranen-v-rezultate-napadeniya-1136297292.html

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен в результате нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен в результате нападения - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен в результате нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-04T23:19

2024-04-04T23:19

2024-04-05T00:13

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андрей чибис

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба. Об этом пишет РИА Новости."На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение", – подчеркнули в пресс-службе.Главу региона отвезли в больницу в Кировске, сейчас идет операция. В момент госпитализации он был в сознании. По данным врачей, угрозы для его жизни нет.Напавшего на губернатора мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе, на встрече с жителями у Чибиса была охрана.Обстоятельства нападения выясняет Следственный комитет РФ.Как сообщили в правительстве региона, Чибис сегодня проводил встречу с жителями Апатитов. В зале Дворца культуры собралось более 300 человек, в том числе известные городские активисты, руководители ключевых предприятий и учреждений.Сам губернатор 2 апреля в Telegram-канале анонсировал встречу и пригласил на нее всех желающих.Во время своей трудовой деятельности Андрей Чибис работал на руководящих позициях Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОАО "Российские коммунальные системы", Фонда "Институт социально-экономических и политических исследований", Некоммерческого партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства "Развитие".21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. В Единый день голосования 8 сентября 2019 года избран губернатором Мурманской области.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, новости, происшествия, андрей чибис