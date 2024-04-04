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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен в результате нападения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен в результате нападения - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен в результате нападения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-04T23:19
2024-04-04T23:19
2024-04-05T00:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба. Об этом пишет РИА Новости."На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение", – подчеркнули в пресс-службе.Главу региона отвезли в больницу в Кировске, сейчас идет операция. В момент госпитализации он был в сознании. По данным врачей, угрозы для его жизни нет.Напавшего на губернатора мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе, на встрече с жителями у Чибиса была охрана.Обстоятельства нападения выясняет Следственный комитет РФ.Как сообщили в правительстве региона, Чибис сегодня проводил встречу с жителями Апатитов. В зале Дворца культуры собралось более 300 человек, в том числе известные городские активисты, руководители ключевых предприятий и учреждений.Сам губернатор 2 апреля в Telegram-канале анонсировал встречу и пригласил на нее всех желающих.Во время своей трудовой деятельности Андрей Чибис работал на руководящих позициях Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОАО "Российские коммунальные системы", Фонда "Институт социально-экономических и политических исследований", Некоммерческого партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства "Развитие".21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. В Единый день голосования 8 сентября 2019 года избран губернатором Мурманской области.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мурманская область, новости, происшествия, андрей чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен в результате нападения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен в результате нападения
23:19 04.04.2024 (обновлено: 00:13 05.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба. Об этом пишет РИА Новости.
"На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение", – подчеркнули в пресс-службе.
Главу региона отвезли в больницу в Кировске, сейчас идет операция. В момент госпитализации он был в сознании. По данным врачей, угрозы для его жизни нет.
Напавшего на губернатора мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе, на встрече с жителями у Чибиса была охрана.
Обстоятельства нападения выясняет Следственный комитет РФ.
Как сообщили в правительстве региона, Чибис сегодня проводил встречу с жителями Апатитов. В зале Дворца культуры собралось более 300 человек, в том числе известные городские активисты, руководители ключевых предприятий и учреждений.
Сам губернатор 2 апреля в Telegram-канале анонсировал встречу и пригласил на нее всех желающих.
Во время своей трудовой деятельности Андрей Чибис работал на руководящих позициях Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОАО "Российские коммунальные системы", Фонда "Институт социально-экономических и политических исследований", Некоммерческого партнерства содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства "Развитие".
21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. В Единый день голосования 8 сентября 2019 года избран губернатором Мурманской области.